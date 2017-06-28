Дуэль новых смартфонов: изучаем характеристики

Сравнение характеристик двух смартфонов

С каждым днем на рынок гаджетов поступают все новые модели смартфонов, планшетов, компьютеров и другой техники. И, порой, в их разнообразии очень сложно разобраться и подобрать именно то, что нравится.

Если вы находитесь в поисках качественного нового смартфона, постоянно сравниваете между собой гаджеты по характеристикам, но при этом не знаете, что выбрать, тогда прочитайте эту статью, в которой имеется сравнение двух новых смартфонов. Возможно, они вас заинтересуют.

В середине этого года фирма OnePlus будет продавать новенький электронный гаджет пятого поколения. Гонка фирм-изготовителей мобильных аппаратов продолжится, и вот новая дуэль – она перед вами. Как именно OnePlus 5 сможет поразить воображение и порадовать покупателей и сумеет ли он сражаться вообще и составить конкуренцию нынешнему лидеру рынка — Galaxy S8+?

Внешний вид и дисплей

Скорей всего, что OnePlus 5 будет наделен обычным плоским 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем. Скоро гаджеты появятся в продаже в интернет-магазине Алло.

Широкоформатный экран Galaxy S8+ подойдет для поклонников больших смартфонов, которые не готовы идти на компромиссы, — смартфон получил 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 2960 точек, что на целых 15% больше, чем у OnePlus 5. Гаджет выделяется своим четким воспроизведением контента, прекрасной передачей всей гаммы цветов и превосходной яркостью.

OnePlus 5 и Galaxy S8+ закрыты ударопрочным стеклом Gorilla Glass 5 поколения, что гарантирует отличную устойчивость к царапинам и многим иным повреждениям.

Бесспорное достоинство S8+, ознакомиться с которым можно на этом сайте, — это безграничный дисплей, который гарантирует полное погружение в виртуальный мир.

Мощность и автономность

Рабочая основа S8+ — воплощение фундаментальных современных технологий. Гаджет наделен мощным 10-нм процессором. Плавный игровой процесс и просмотр страниц в интернете, просмотр потокового видео без каких-то задержек — возможности мобильного аппарата практически не имеют точных границ. Устройству на сегодняшний день просто нет равных в режиме многозадачности — при этом можно просматривать любимые фильмы и общаться с родными в разных социальных сетях.

Работу OnePlus 5, наверное, будут обеспечивать высокотехнологичной микропроцессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и графическое ядро Adreno 540.

Разница в емкости батарей является совсем небольшой у этих гаджетов.

Камеры устройств

Galaxy S8+ получил главную камеру на 12 Мп с автофокусом, которая гарантирует превосходные результаты съемки. Целый комплект прединсталлированных режимов (HDR, «Про», технология мультикадровой съемки) позволяет добиваться просто идеальных фотографий.