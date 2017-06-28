За сексуальное и агрессивное поведение отвечает одна и та же область мозга Опубликовано: Американские ученые выяснили, что за сексуальное и агрессивное поведение отвечает одна и та же область мозга. Исследование провела группа специалистов под руководством Даюй Линь (Dayu Lin) и Дэвида Андерсона (David Anderson) из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology). Отчет об их работе опубликован в журнале Nature.



Линь и ее коллеги провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. С помощью флуоресцентных меток они выяснили, что в состоянии агрессии и во время секса у животных активируются нейроны в области вентромедиального ядра гипоталамуса. При этом в некоторых нервных клетках возбуждение возникает только при одном из указанных типов активности грызунов, тогда как другие возбуждаются в обоих случаях.



Стимулируя нейроны из второй группы, ученые смогли вызвать у мышей агрессию как в отношении сородичей, так и неодушевленных предметов, в частности, наполненных воздухом резиновых перчаток. При этом самцы не нападали на самок, если их нервные клетки возбуждали во время спаривания. Если же это происходило после полового контакта, грызуны вели себя арессивно.



Полное выключение нейронов вентромедиального ядра гипоталамуса препятствовало проявлению агрессии у мышей. Однако у животных с выключенными нервными клетками сохранялось поведение, направленное на спаривание.



По словам исследователей, у них есть все основания полагать, что аналогичные группы нейронов имеются в головном мозге человека. Андерсон отметил, что гипоталамус является одной из первых структур мозга, появившихся в процессе эволюции, а его связь с агрессией была подтверждена в ходе экспериментов на приматах.

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