Если рядом с вашим домом или офисом (на расстоянии менее 100 метров) расположена заправка, возможно развитие ряда недугов, предупреждают испанские специалисты из Университета Мурсии. Дело в том, что заправочные станции сильно загрязняют воздух бензолом и другими органическими соединениями, провоцирующими рак, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Эксперты подсчитали: воздух на заправках и в зоне их непосредственной близости содержит высокий уровень загрязнения вследствие испарений топлива и его фактических разливов. Так, в среднем, чтобы подпортить себе здоровье, необходимо находиться в радиусе 50-100 метров.
Однако, как подчеркивают исследователи, для оценки реальной опасности надо брать во внимание количество бензина на заправке, интенсивность автомобильного движения, структуру близлежащей территории и погодные условия. Между тем, наиболее оптимальная удаленность жилых и прочих помещений от заправочных станций - более 100 метров.
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Соседство с заправкой грозит онкологическими заболеваниями
Опубликовано: 2017-06-28 17:44:16
Если рядом с вашим домом или офисом (на расстоянии менее 100 метров) расположена заправка, возможно развитие ряда недугов, предупреждают испанские специалисты из Университета Мурсии. Дело в том, что заправочные станции сильно загрязняют воздух бензолом и другими органическими соединениями, провоцирующими рак, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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