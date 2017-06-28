Продолжительность жизни ваших родителей или бабушки с дедушкой не гарантирует личного долголетия: фактор персонального образа жизни играет более важную роль в поддержании здоровья в течение многих лет, чем генетика, утверждают шведские учёные Университете Гётеборга.
Наследственные факторы играют не главную роль в определении продолжительности жизни, поскольку образ жизни имеет большое влияние, считают клиницисты. Медики ссылаются на данные долгосрочного обследования почти 2 тыс. мужчин.
Замечено, что те, кто не курит, потребляет умеренные дозы кофе и имеет хороший социально-экономический статус в возрасте 50 лет, а также обладает хорошей физической работоспособностью в возрасте 54 лет и имеет низкий уровень холестерина в середине жизни, имели наибольшие шансы на празднование своего 90-летия. Наш собственный образ жизни и привычки закладывают основы для нашего долголетия, которое не наследуется автоматически, убеждены врачи.
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Образ жизни имеет большее влияние для продолжительности жизни, чем генетика
Опубликовано: 2017-06-28 13:24:54
Продолжительность жизни ваших родителей или бабушки с дедушкой не гарантирует личного долголетия: фактор персонального образа жизни играет более важную роль в поддержании здоровья в течение многих лет, чем генетика, утверждают шведские учёные Университете Гётеборга.
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