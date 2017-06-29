Депрессия делает водителей опасными Опубликовано: Люди, употребляющие антидепрессанты, начинают хуже водить транспорт, сообщили американские ученые.



Ученые провели исследование, в котором приняли участие 60 человек. Специалисты с помощью моделирования движения проверили уровень концентрации внимания, реакции и навыков вождения участников. В ходе исследования выяснилось, что у тех участников, кто принимал антидепрессанты, навыки вождения ухудшались.



Но не было ясно чем именно это вызвано. Возможно, такой эффект оказывали непосредственно препараты, а, возможно, на навыки вождения так влияло моральное состояние пациента.



По мнению доктора Holly Dannewitz, связь безусловно есть, но необходимо провести более детальное исследование, чтобы уточнить основную причину ухудшения навыков вождения. Депрессивное состояние снижает уровень концентрации внимания и делает человека рассеянным, по этой причине специалисты советуют быть предельно осторожными, и по возможности избегать вождения автотранспорта в таком состоянии, так как вы не только рискуете своим здоровьем, но и подвергаете опасности окружающих вас людей. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

