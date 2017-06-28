Фруктовые соки нарушают всасывание лекарств

Канадские ученые обнаружили новый механизм взаимодействия лекарств с фруктовыми соками, свидетельствующий о недопустимости их совместного приема. Он заключается в нарушении всасывания некоторых лекарств под действием компонентов соков.

До сих пор было известно лишь влияние грейпфрутового сока на метаболизм некоторых препаратов. Оно заключается в том, что бергамоттин, содержащийся в грейпфрутах, подавляет активность фермента CYP3A4, который расщепляет около 50 существующих лекарств. Таким образом, повышается концентрация этих препаратов в плазме крови и замедляется их выведение.

Ученые из Университета Западного Онтарио исследовали взаимодействие грейпфрутового сока с антигистаминным препаратом фексофенадином, который не метаболизируется с участием CYP3A4. Для этого трем группам здоровых добровольцев предложили принять фексофенадин с грейпфрутовым соком, раствором нарингина (вещества, придающего грейпфруту горький привкус) и чистой водой.

Оказалось, что при приеме препарата с соком всасывается лишь половина того количества, которое всасывается при приеме с водой. Ученые также установили, что этот эффект обусловлен тем, что нарингин подавляет белок OATP1A2, переносящий лекарства из просвета кишечника в кровь. Аналогичные свойства обнаружены у апельсинового и яблочного соков.

На сегодняшний день выявлено нарушение всасывания под действием указанных соков следующих препаратов: бета-блокаторов атенолола, целипролола и талинолола; цитостатиков циклоспорина и этопозида; противомикробных и противогрибковых препаратов ципрофлоксацина, левофлоксацина и итраконазола. Руководитель исследования профессор Дэвид Бэйли (David G. Bailey) считает, что этот список далеко не полон, и напоминает о том, что лекарства рекомендуется запивать чистой водой.

medicinform.net