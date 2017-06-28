Найден маркер, показывающий, насколько агрессивно будет протекать рак кишечника Опубликовано: Британские ученые утверждают, что они нашли маркер агрессивной формы рака кишечника, которую необходимо лечить с большей интенсивностью, передает BBC.



Для того, чтобы лучше противостоять болезни, необходимо использовать методы поиска маркера с помощью тестов, считают специалисты. Ученые нашли маркер, который показывает, насколько интенсивно может протекать заболевание, данная процедура была названа тест Lamin.



Некоторым пациентам при лечении необходимо провести сеансы химиотерапии помимо стандартного хирургического вмешательства, чтобы увеличить их шансы на выживание, считают ученые из университета NESCI. Данный тест поможет выявить таких пациентов. Работа была опубликована в научном журнале PLoS ONE.



Ученые стремятся продвинуть тест Lamin для использования в системе здравоохранения, так как рак кишечника находится на третьем месте по случаям смерти среди раковых заболеваний в Великобритании. Ежегодно диагноз этого заболевания получают 36 тыс. человек.



Чаще всего случаи заболевания раком кишечника встречаются в пожилом возрасте. Химиотерапию редко используют в лечении, так как это может нанести большой вред здоровью пациента, который находится в преклонном возрасте и имеет слабое здоровье. Однако, в случае самых агрессивных раковых образований, химиотерапия может спасти жизнь человека.



Ученые провели исследование среди 700 пациентов, больных раком кишечника. Изучили течение болезни и общее состояние участников. Оказалось, что у тех пациентов, у кого тест Lamin обнаружил маркеры протеинов в стволовых клетках, вероятнее всего будет протекать более агрессивная форма болезни, считают ученые.



Результаты исследования показали, что приблизительно одна треть участников, прошедших тест Lamin, нуждалась в проведении сеансов химиотерапии. По мнению специалистов, химиотерапия - вредная для организма человека процедура, особенно в преклонном возрасте, но при агрессивной форме рака она может спасти жизнь пациента. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

