Ученые обнаружили, что у пациентов с ожирением и сердечной недостаточностью показатель смертности ниже, чем у пациентов с такой же патологией и нормальным весом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 28 человек, страдающих сердечной недостаточностью. Наблюдение за участниками продолжалось в течение 3 лет. По мнению доктора Dr. Antigone Oreopoulos из Эдмонтского университета в Канаде, получены доказательства, что нормальный индекс массы тела (ИМТ) скорее всего не является идеальным для людей с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность обычно возникает, когда функция сердца резко ослаблена, и оно не в состоянии эффективно работать.
Ученые изучили данные девяти исследований, связанных с изучением влияния ИМТ на смертность. Полученные данные они разделили: на группы пациентов со сниженной массой тела, нормальной и больных с избыточным весом. В результате выяснилось, что смертность среди пациентов с ожирением была меньше по сравнению с группой больных с нормальной массой тела. К удивлению ученых, избыточный вес у пациентов с сердечной недостаточностью оказывает защитный эффект от смертельного исхода.
По мнению специалистов необходимо провести еще дополнительные исследования, чтобы выяснить, каким образом избыточный вес снижает риск смерти у пациентов с недостаточностью сердечной мышцы. Необходимо также проверить аналогичное влияние ожирения на другие сердечно-сосудистые заболевания, считают ученые.
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Ожирение снижает показатель смертности у людей с сердечной недостаточностью
Опубликовано: 2017-06-28 18:44:55
Ученые обнаружили, что у пациентов с ожирением и сердечной недостаточностью показатель смертности ниже, чем у пациентов с такой же патологией и нормальным весом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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