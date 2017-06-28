Ученые научились контролировать процесс старения Опубликовано: Американские ученые приблизились к тому, чтобы контролировать процесс старения, сообщает ВВС.



Как известно, протеины — основной строительный материал клеток, который имеет очень короткий срок жизни, и организм постоянно поддерживает баланс между отжившими и работоспособными белками. Для этого существует ряд специальных механизмов, которые с возрастом, однако, дают все больше сбоев.



В результате таких сбоев организм испытывает огромную нагрузку, и в первую очередь начинают стареть сердце, мозг и печень из-за скопления в клетках отработанных протеинов. Это подтверждается тем фактом, что большинство болезней преклонного возраста связано именно с этими органами.



Один из механизмов, ответственный за удаление более 30% вышедших из строя белков, основан на том, что шапероны отыскивают и переносят «старые» протеины в лизосомы, которые перерабатывают их с помощью энзимов (ферментов). Доктор Куэрво и ее коллеги использовали в своих экспериментах именно этот механизм.



Ученые провели эксперимент на мышах. В ходе эксперимента группе мышей в возрасте полугода была генетически усилена способность к переработке отживших протеинов. Через полтора года, когда группа достигла двух лет (старости, по мышиным меркам), анализ их печени показал, что она работала также, как и у молодых особей. В контрольной группе обычных мышей ничего подобного не наблюдалось, функция печени из-за старости была снижена. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.



Сейчас ученые работают над созданием нового препарата, который позволял бы улучшить переработку протеинов, тем самым замедляя процессы старения. Специалисты надеются, что результаты экспериментов в будущем также внесут свой вклад в лечение болезней Паркинсона и Альцгеймера. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

