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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые научились контролировать процесс старения
    Опубликовано: 2017-06-28 18:04:55

    Американские ученые приблизились к тому, чтобы контролировать процесс старения, сообщает ВВС.

    Как известно, протеины — основной строительный материал клеток, который имеет очень короткий срок жизни, и организм постоянно поддерживает баланс между отжившими и работоспособными белками. Для этого существует ряд специальных механизмов, которые с возрастом, однако, дают все больше сбоев.

    В результате таких сбоев организм испытывает огромную нагрузку, и в первую очередь начинают стареть сердце, мозг и печень из-за скопления в клетках отработанных протеинов. Это подтверждается тем фактом, что большинство болезней преклонного возраста связано именно с этими органами.

    Один из механизмов, ответственный за удаление более 30% вышедших из строя белков, основан на том, что шапероны отыскивают и переносят «старые» протеины в лизосомы, которые перерабатывают их с помощью энзимов (ферментов). Доктор Куэрво и ее коллеги использовали в своих экспериментах именно этот механизм.

    Ученые провели эксперимент на мышах. В ходе эксперимента группе мышей в возрасте полугода была генетически усилена способность к переработке отживших протеинов. Через полтора года, когда группа достигла двух лет (старости, по мышиным меркам), анализ их печени показал, что она работала также, как и у молодых особей. В контрольной группе обычных мышей ничего подобного не наблюдалось, функция печени из-за старости была снижена. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

    Сейчас ученые работают над созданием нового препарата, который позволял бы улучшить переработку протеинов, тем самым замедляя процессы старения. Специалисты надеются, что результаты экспериментов в будущем также внесут свой вклад в лечение болезней Паркинсона и Альцгеймера.

    medicinform.net

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