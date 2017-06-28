Преэклампсия, которая приводит к повышению давления и другим проблемам в 5% случаев беременности, может в значительной степени увеличить риск отказа почек через несколько десятилетий после родов, сообщили норвежские ученые.
Преэклампсия - тяжелая форма позднего токсикоза беременности, к клинической картине которого присоединяются симптомы нарушения функций центральной и вегетативной нервной системы в виде одного или нескольких симптомов: головные боли, нарушение зрения, боли в подложечной области, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, подтвердили подозрения многих медиков по поводу влияния тяжелой формы позднего токсикоза. Также преэклампсию подозревают в увеличении риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта. Ученые изучили данные 500 тыс. норвежских женщин и пришли к выводу, что у женщин, которые перенесли преэклампсию, высокая вероятность того, что они подвергнутся биопсии почек позже в жизни.
Самые последние результаты исследований показали, что у женщин, которые хоть раз рожали, риск возникновения отказа почек составляет 1 на 27 тыс. Но если женщина страдала преэклампсией, то риск значительно возрастал. В случае первой беременности риск увеличивался в 4,7 раз, а в случае повторной - в 6,4, и в случае, если это была третья беременность, риск возрастал как минимум в 15,5 раз. Специалисты советуют женщинам, которые перенесли преэклампсию, очень бережно относиться к почкам и не забывать регулярно посещать врача, чтобы попытаться предотвратить тяжелое заболевание почек в будущем.
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Преэклампсия: ранний симптом отказа почек
Опубликовано: 2017-06-28 16:44:26
Преэклампсия, которая приводит к повышению давления и другим проблемам в 5% случаев беременности, может в значительной степени увеличить риск отказа почек через несколько десятилетий после родов, сообщили норвежские ученые.
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