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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обнаружен стержневой источник любви
    Опубликовано: 2017-06-28 14:44:29

    Это РФН - ростовой фактор нервов, говорят неромантичные ученые, которые так и норовят испортить другим радость, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    А сейчас и впрямь убийственная новость: его мощный, переворачивающий жизнь, головокружительный эффект длится недолго. Он проходит через год после первого импульса влюбленности - предположительно тогда же, когда влюбленные начинают замечать, что предмет их чувств не закрывает крышечкой тюбик зубной пасты.

    "Мы впервые показали, что уровень циркуляции РФН повышается среди влюбленных испытуемых, что говорит о важной роли, которую этот элемент играет в химии социальных проявлений людей", - говорит Энцо Эмануэль из Университета Павия в Италии.

    Доктор Эмануэль и его исследовательская группа сравнивали 58 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 31 года, которые недавно влюбились, с людьми, состоящими в стабильных партнерских отношениях, и с теми, у кого нет партнеров.

    "От потенциальных участников требовалось, чтобы они испытывали истинную, глубокую, безумную любовь", - говорят исследователи. Рассматривались только люди, вступившие в отношения не более чем полгода назад. "Влюбленные" должны были проводить не меньше четырех часов в день в мыслях о своих возлюбленных.

    Когда ученые измерили уровень химического элемента в крови, то обнаружили, что и у мужчин, и у женщин в разгар любовного романа уровень РФН очень высок - 227 единиц по сравнению с уровнем в 123 единицы у людей, состоящих в долговременных отношениях.

    В ходе исследования было также установлено, что чем сильнее чувство, испытываемое участниками исследования (по их словам), тем выше уровень РФН.

    Однако, встретивших с "влюбленными" через год или более - при том, что они состояли в отношениях с тем же партнером, - исследователи зафиксировали уровень РФН на уровне стабильных пар и одиноких.

    Любовь - это неисследованная область, и для изучения ее механизмов мало что делается. Доктор Эмануэль и его коллеги считают, что они осуществили первое исследование периферийных уровней нейротрофинов у влюбленных.

    Хотя роль РФН в возникновении чувства влюбленности все еще не до конца ясна, ученые предполагают, что некоторые психологические или поведенческие характеристики, которые ассоциируются с любовью, могут быть связаны с высоким уровнем этого вещества.

    "Повышенный уровень РФН у влюбленных может быть связан со специфическими эмоциями, которые обычно ассоциируются с эмоционально напряженным ранним периодом романтической влюбленности, такими как эмоциональная зависимость и эйфория", - говорят ученые.

    "Специфика повышения РФН на начальной стадии любовного романа свидетельствует, возможно, о том, что этот элемент вовлечен в формирование новых связей, хотя в их поддержании он, судя по всему, не играет ключевой роли".

    Однако всплеск РФН может являться необходимым шагом на пути к длительному чувству, потому что РФН играет важную роль в высвобождении другого химического вещества, принципиального для укрепления социальных связей.

    В отчете о результатах исследования, опубликованном в журнале "Психонейроэндокринология", ученые с итальянским пафосом говорят о необходимости дальнейших исследований в области любви: "Учитывая комплексность чувств романтической любви и ее способность вызывать возбуждение, эйфорию, тревогу и судьбоносно влиять на наше поведение, необходимы новые исследования этого уникального эмоционального состояния с точки зрения нейрохимии и нейроэндокринологии".

    medicinform.net

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