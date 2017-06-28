Это РФН - ростовой фактор нервов, говорят неромантичные ученые, которые так и норовят испортить другим радость, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
А сейчас и впрямь убийственная новость: его мощный, переворачивающий жизнь, головокружительный эффект длится недолго. Он проходит через год после первого импульса влюбленности - предположительно тогда же, когда влюбленные начинают замечать, что предмет их чувств не закрывает крышечкой тюбик зубной пасты.
"Мы впервые показали, что уровень циркуляции РФН повышается среди влюбленных испытуемых, что говорит о важной роли, которую этот элемент играет в химии социальных проявлений людей", - говорит Энцо Эмануэль из Университета Павия в Италии.
Доктор Эмануэль и его исследовательская группа сравнивали 58 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 31 года, которые недавно влюбились, с людьми, состоящими в стабильных партнерских отношениях, и с теми, у кого нет партнеров.
"От потенциальных участников требовалось, чтобы они испытывали истинную, глубокую, безумную любовь", - говорят исследователи. Рассматривались только люди, вступившие в отношения не более чем полгода назад. "Влюбленные" должны были проводить не меньше четырех часов в день в мыслях о своих возлюбленных.
Когда ученые измерили уровень химического элемента в крови, то обнаружили, что и у мужчин, и у женщин в разгар любовного романа уровень РФН очень высок - 227 единиц по сравнению с уровнем в 123 единицы у людей, состоящих в долговременных отношениях.
В ходе исследования было также установлено, что чем сильнее чувство, испытываемое участниками исследования (по их словам), тем выше уровень РФН.
Однако, встретивших с "влюбленными" через год или более - при том, что они состояли в отношениях с тем же партнером, - исследователи зафиксировали уровень РФН на уровне стабильных пар и одиноких.
Любовь - это неисследованная область, и для изучения ее механизмов мало что делается. Доктор Эмануэль и его коллеги считают, что они осуществили первое исследование периферийных уровней нейротрофинов у влюбленных.
Хотя роль РФН в возникновении чувства влюбленности все еще не до конца ясна, ученые предполагают, что некоторые психологические или поведенческие характеристики, которые ассоциируются с любовью, могут быть связаны с высоким уровнем этого вещества.
"Повышенный уровень РФН у влюбленных может быть связан со специфическими эмоциями, которые обычно ассоциируются с эмоционально напряженным ранним периодом романтической влюбленности, такими как эмоциональная зависимость и эйфория", - говорят ученые.
"Специфика повышения РФН на начальной стадии любовного романа свидетельствует, возможно, о том, что этот элемент вовлечен в формирование новых связей, хотя в их поддержании он, судя по всему, не играет ключевой роли".
Однако всплеск РФН может являться необходимым шагом на пути к длительному чувству, потому что РФН играет важную роль в высвобождении другого химического вещества, принципиального для укрепления социальных связей.
В отчете о результатах исследования, опубликованном в журнале "Психонейроэндокринология", ученые с итальянским пафосом говорят о необходимости дальнейших исследований в области любви: "Учитывая комплексность чувств романтической любви и ее способность вызывать возбуждение, эйфорию, тревогу и судьбоносно влиять на наше поведение, необходимы новые исследования этого уникального эмоционального состояния с точки зрения нейрохимии и нейроэндокринологии".
|
Обнаружен стержневой источник любви
Опубликовано: 2017-06-28 14:44:29
Это РФН - ростовой фактор нервов, говорят неромантичные ученые, которые так и норовят испортить другим радость, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Препараты для лечения полового бессилия сокращают признаки увеличения простаты
Фруктовые соки нарушают всасывание лекарств
Пестициды не вредны для здоровья
Найден маркер, показывающий, насколько агрессивно будет протекать рак кишечника
Ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом
Британские ученые разработали генетический тест для выявления рака простаты
Слабоумие не является нормальной составляющей процесса старения
За сексуальное и агрессивное поведение отвечает одна и та же область мозга