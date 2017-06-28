Заболевания сердечно-сосудистой системы и мышление связаны Опубликовано: Ученые нашли взаимосвязь между заболеваниями сердца и нарушением когнитивной функции мышления у людей в среднем возрасте.



Когнитивные функции - высшие функции мозга: память, внимание, психомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счет, мышление, ориентация, планирование и контроль высшей психической деятельности. Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.



Доктор Archana Singh-Manoux вместе с коллегами из Франции проанализировали связь между заболеваниями сердца и состоянием памяти и мышления. В исследовании приняли участие 10308 участников в возрасте от 35 до 55 лет. Исследование началось в 1980-х годах. Сердечные приступы и другие заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, регистрировались до 2004 года. В конце исследования 5837 участников провели тесты для оценки когнитивных функций.



В результате мужчины и женщины с сердечными заболеваниями набрали наименьшее количество баллов по проводимым тестам, особенно по оценке мотивации и словарного запаса, по сравнению с другими участниками без заболеваний сердца. Более того, у мужчин ученые обнаружили связь ухудшения памяти и других когнитивных функций с длительностью сердечно-сосудистых заболеваний.



По мнению специалистов даже среди представителей среднего возраста сердечно-сосудистые заболевания приводят к значительному ухудшению процессов мышления и запоминания. Пока получено мало доказательств влияния на установленную закономерность длительности заболевания, необходимо более подробное изучение данного вопроса medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

