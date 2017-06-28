Продукты в маленьких упаковках способствуют перееданию Опубликовано: Продукты в маленьких упаковках способствуют перееданию, так как покупатели, имея дело с едой в небольших упаковках, менее склонны контролировать количество съеденного. Таков итог исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Consumer Research.



"Покупатели считают, что небольшие упаковки продуктов, предназначенных для удовольствия, помогают регулировать их потребление - особенно когда они озабочены проблемой регулирования веса. Однако это представление может привести к противоположным результатам, способствуя росту потребления "гедонистических" продуктов", - пишут авторы статьи.



Авторы исследования, Рита Коэльо до Вале (Rita Coelho do Vale) из Лиссабонского технического университета, Рик Питерс (Rik Pieters) и Марсель Зеленберг (Marcel Zeelenberg) из университета голландского города Тильбург, провели эксперимент, участникам которого сообщили, что они должны будут оценивать рекламные ролики.



Перед началом эксперимента исследователи "актуализировали" озабоченность испытуемых своим телом, попросив их заполнить несколько тестов на склонность к ожирению, а также взвесив их и измерив их тело перед зеркалом.



Затем участникам исследования показали несколько эпизодов сериала "Друзья", которые прерывались рекламой, которую, по мнению испытуемых, они должны были оценивать.



На самом деле ученые оценивали потребление чипсов, которые испытуемые могли брать в любых количествах. При этом в одном случае чипсы были упакованы в большие пачки, в другом - в маленькие.



Результаты показали, что потребление чипсов было меньше в группе, где чипсы были в больших пачках.



"Распространение небольших упаковок приводит к тому, что покупатели воспринимают закуску как невинное удовольствие - маленькие грешки", - пишут авторы. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

