Достоинства покупки Apple iPad mini Retina в этом году

iPad mini Retina остается все также популярным планшетом, на который спрос в этом году остается по прежнему очень большим, о чем заявляет официальный источник. Компактные размеры – не единственное достоинство этого гаджета, с которым вы можете ознакомиться в интернет-магазине Алло. Высочайшая производительность, премиальный внешний вид, яркий дисплей — даже в наше время этот гаджет уверенно держится на демонстрационных рядах рядом с более новыми и очень дорогими моделями других известных производителей. Покупка легендарного планшета iPad mini Retina является прекрасной возможностью для тех, кто сегодня не гонится за модой, а желает купить гаджет премиального класса с очень большой скидкой.

Как бы там ни было, в любом случае данная техника является одной из лучших в своем сегменте, поэтому и пользуется большим спросом, несмотря на свою стоимость.

Характеристики модели

Все, что требуется для веяний современности, помещается в тоненьком и легком unibody-корпусе Apple iPad mini Retina. Устройству, которое можно купить в интернете-магазине Алло, присвоен яркий 7.9-дюймовый экран Retina с высоким разрешением. Гаджет привлекает красочной и контрастной картинкой. Детализированный графический контент крайне важен для комфортного игрового процесса и точной работы. Батарея емкостью 23.8 Вт/ч обеспечивает до 10 часов бесперебойной работы.

Этот планшет наделен процессором A7, который гарантирует быстрый отклик и высокую скорость работы. Для создания красочных фото предусмотрена 5 МП камера iSight с автофокусом. Установленная веб-камера 1.2 Мп, обеспечивает легкое общение в приложении Skype.

Дизайн модели

Новинка внешне является идентичной со своим предшественником. Корпус исполнен в стиле минимализм. Спинку и борта хорошо защищает монолитный алюминий. За счет цельности металла корпус не имеет швов и потому является весьма приятным на ощупь. Переход к стеклу фронтальной панели исполнен в виде тонкой металлической рамки. Стекло в этой модели плоское, без закругленностей/выпуклостей. Выделяется своей высокой устойчивостью к пятнам (это благодаря олеофобному покрытию) и разным сколам и царапинам.

Стоимость гаджета делает его доступным для приобретения кому-то в подарок или собственного использования. Но самое важное в айпад мини 2 даже не его стоимость, а своеобразная дефицитность данного продукта. Учитывая все указанные технические параметры и ограниченный объем этой модели товара, в нашей стране, скорей всего, точно найдется немало тех, кто захочет обзавестись таким планшетом. Поэтому рекомендуем поторопиться, чтобы не упустить столь ценное приобретение.