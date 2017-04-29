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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Половой гормон влияет на возникновение проблем с памятью у мужчин
    Опубликовано: 2017-04-29 18:24:43

    Проблемы ухудшения памяти у здоровых мужчин старшего поколения возникают из-за определенного полового гормона. Ранее уже было известно, что лютенизинующий гормон (ЛГ) связан с болезнью Альцгеймера, однако исследование, изучающее влияние уровня ЛГ на здоровых мужчин, проведено впервые, сообщили австралийские ученые.

    Лютеинизирующий гормон (ЛГ), вырабатывающийся гипофизом, отвечает за выработку тестостерона. В ходе проведения тестов проверки памяти у мужчин с повышенным уровнем ЛГ оказались низкие результаты тестирования. Специалисты отметили, что данная работа может привести к разработке новых методов лечения болезни Альцгеймера. Исследования, проводимые ранее, показали, что у многих мужчин, страдающих болезнью Альцгеймера, показатели ЛГ повышены. Данное исследование было первым, связанным с изучением влияния ЛГ на здоровых мужчин. Его результаты были опубликованы в февральском выпуске журнала Journal of Alzheimers Disease.

    Известно, что тестостерон по-разному влияет на человеческий мозг, но ранее не предполагалось, что ЛГ тоже имеет какое-либо значение, утверждают ученые. Они пояснили, что для того, чтобы понять, как именно ЛГ влияет на человеческий мозг, предстоит еще много работать в этом направлении. Стоит отметить, что ухудшающий память эффект ЛГ не связан с уровнем тестостерона у мужчин старшего поколения. Лютеинизирующий гормон также отвечает за выработку эстрогенов у женщин.

    В исследовании приняли участие 12 000 мужчин в возрасте от 65 лет. Это – наиболее масштабное исследование в Австралии в области мужского здоровья, спонсируемое Министерством Здравоохранения и Медицинским исследовательским институтом Австралии, сообщили эксперты.

    medicinform.net

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