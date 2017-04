Двойня может быть опасна для здоровья

Согласно статье опубликованной в декабрьском номере the British Journal of Obstetrics and Gynecology у женщин с многоплодной беременностью в два и более раз повышен риск развития серьезных нарушений в состоянии здоровья по сравнению с женщинами, которые носят только одного ребенка. которые беременны двойней

Канадский Акушер-гинеколог доктор Mark Walker и его коллеги проанализировали данные приблизительно о 45,000 многоплодных беременностях и родах, которые произошли в период с 1984 до 2000 года и данные о 165,000 обычных «одинарных» беременностях.



У женщин беременных двойней, тройней или четверней в 13 раз чаще отмечались сердечные приступы и в 2,5 раза встречались тромбозы глубоких вен. При беременности несколькими плодами возрастает риск артериальной гипертензии, кровотечения после родов и отека легких. Доктор Mark Walker предупреждает своих коллег, что если женщина вынашивающая двойню начинает жаловаться на боли в ногах, груди и затруднение дыхания, то к этим жалобам следует отнестись со всей серьезностью. Mark Walker так же обращает внимание клиники занимающиеся искусственным оплодотворением, чтобы они по возможности добивались одноплодной беременности.



