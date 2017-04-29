Шоколад: лучшее лекарство от кашля

Составляющие шоколад компоненты, возможно, более эффективное лекарство от кашля, чем традиционные средства, говорится в новом исследовании, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Мало того, британские исследователи доказали, что компоненты, полученные из плодов какао, не имеют ни одного из побочных эффектов, связанных с обычными лекарствами от длительно непрекращающегося кашля.



«Такой кашель часто возникает после вирусной инфекции, может длиться неделями и трудно поддается излечению, в особенности потому, что давать пациентам большие дозы лекарств на основе опиата нельзя из-за побочных эффектов», – говорит возглавлявший исследование Питер Барнс, профессор кафедры торакальной медицины в Имперском колледже Лондона.



Барнс и его коллеги давали 10 здоровым добровольцам таблетки, содержащие теобромин – компонент, входящий в состав какао; кодеин – лекарство для подавления кашля, с которым сравнивались другие препараты; или плацебо.



Добровольцы затем вдыхали газ, содержащий капсаицин – вещество, входящее в состав острого перца, – который вызывает кашель. Для определения эффективности каждого из препаратов использовался специальный индикатор.



Испытуемым, получавшим теобромин, требовалось примерно на одну треть больше капсаицина, чтобы у них начался кашель, чем тем, кто получал кодеин. Кодеин оказался лишь немногим эффективнее плацебо для предотвращения кашля.



Обладательница ордена Британской империи Хелена Шовелтон из фонда, занимающегося изучением легочных заболеваний, British Lung Foundation, говорит: «Результаты исследования выглядят многообещающе. Навязчивый кашель часто возникает у легочных больных, поэтому это могло бы стать важным шагом к их лечению».



Однако она рекомендует проконсультироваться со своим лечащим семейным врачом, прежде чем переходить со своего обычного лекарства на шоколад, каким бы соблазнительным это ни казалось.



Что примечательно, у теобромина не обнаружено никаких нежелательных побочных эффектов. Чего нельзя сказать о относящемся к наркотическим веществам кодеине,



среди побочных эффектов которого числятся головокружения и запоры.



«Мы давали им дозу эквивалентную двум чашкам какао, – объясняет Барнс. – Следующим этапом мы попробуем изменить дозу и изучить полученный эффект».



Ученые считают, что теобромин действует на чувствительные нервные окончания блуждающего нерва, который соединяет дыхательные пути легких и мозг. Капсаицин раздражает эти нервные окончания, вызывая кашель.



Команда исследователей, проверяя свою гипотезу, рассматривают действие теобромина на блуждающий нерв в самостоятельном эксперименте с использованием морских свинок и фрагмента ткани человеческой трахеи.



Полученные результаты подтверждают, что теобромин действительно нейтрализует деполяризацию нервного окончания блуждающего нерва, вызванную капсаицином.



medicus.ru