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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета для всей семьи
    Опубликовано: 2017-04-29 16:04:42

    Диета оздоравливает кишечник, нормализует обменные процессы, способствует снижению веса, правда, она достаточно голодная и рассчитана на довольно длительный срок - 10 дней, во время которых вы можете похудеть до 5 кг!

    Во время диеты принимайте витамин С, постарайтесь пить как можно больше минеральной негазированной воды, а также не употреблять сахар, соль, газированную воду, хлеб.


     

    1-2 дни


     

    Зеленые яблоки, вечером - чашка чая с ложкой меда.


     

    3 день


     

    Завтрак: геркулесовая каша, сваренная на воде без соли и сахара, стакан минеральной воды.
    Обед: 200 г вареной говядины, помидор.
    Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.


     

    4 день


     

    Завтрак: геркулесовая каша, чашка кофе.
    Обед: два яблока, долька лимона.
    Ужин: яблоко и апельсин.


     

    5 день


     

    Завтрак: тертая морковь, политая лимонным соком, обезжиренный йогурт, 150 г творога, минеральная вода.
    Обед: печеный картофель, 2 яйца вкрутую, салат из помидоров и огурцов полить растительным маслом.
    Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.


     

    6 день


     

    Завтрак: геркулесовая каша.
    Обед: геркулесовая каша.
    Ужин: 200 г вареного риса.


     

    7 день


     

    Завтрак: чашка кофе.
    Обед: бульон из овощей, яблоко, 150 г творога.
    Ужин: кефир.


     

    8 день


     

    Завтрак: геркулесовая каша, стакан минеральной воды, бульон из овощей, 3 яблока, апельсин.
    Обед: кефир.
    Ужин: вареная рыба, 2 апельсина, чай.


     

    9 день


     

    Завтрак: кефир.
    Обед: рыба, чай.
    Ужин: 200 г вареной говядины, рис, 3 яблока.


     

    10 день


     

    Завтрак: кефир.
    Обед: чай с медом.
    Ужин: рис, апельсин, долька лимона

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