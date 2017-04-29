Диета оздоравливает кишечник, нормализует обменные процессы, способствует снижению веса, правда, она достаточно голодная и рассчитана на довольно длительный срок - 10 дней, во время которых вы можете похудеть до 5 кг!
Во время диеты принимайте витамин С, постарайтесь пить как можно больше минеральной негазированной воды, а также не употреблять сахар, соль, газированную воду, хлеб.
1-2 дни
Зеленые яблоки, вечером - чашка чая с ложкой меда.
3 день
Завтрак: геркулесовая каша, сваренная на воде без соли и сахара, стакан минеральной воды.
Обед: 200 г вареной говядины, помидор.
Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.
4 день
Завтрак: геркулесовая каша, чашка кофе.
Обед: два яблока, долька лимона.
Ужин: яблоко и апельсин.
5 день
Завтрак: тертая морковь, политая лимонным соком, обезжиренный йогурт, 150 г творога, минеральная вода.
Обед: печеный картофель, 2 яйца вкрутую, салат из помидоров и огурцов полить растительным маслом.
Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.
6 день
Завтрак: геркулесовая каша.
Обед: геркулесовая каша.
Ужин: 200 г вареного риса.
7 день
Завтрак: чашка кофе.
Обед: бульон из овощей, яблоко, 150 г творога.
Ужин: кефир.
8 день
Завтрак: геркулесовая каша, стакан минеральной воды, бульон из овощей, 3 яблока, апельсин.
Обед: кефир.
Ужин: вареная рыба, 2 апельсина, чай.
9 день
Завтрак: кефир.
Обед: рыба, чай.
Ужин: 200 г вареной говядины, рис, 3 яблока.
10 день
Завтрак: кефир.
Обед: чай с медом.
Ужин: рис, апельсин, долька лимона