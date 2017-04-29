Диета для всей семьи

Диета оздоравливает кишечник, нормализует обменные процессы, способствует снижению веса, правда, она достаточно голодная и рассчитана на довольно длительный срок - 10 дней, во время которых вы можете похудеть до 5 кг!



Во время диеты принимайте витамин С, постарайтесь пить как можно больше минеральной негазированной воды, а также не употреблять сахар, соль, газированную воду, хлеб.





1-2 дни





Зеленые яблоки, вечером - чашка чая с ложкой меда.





3 день





Завтрак: геркулесовая каша, сваренная на воде без соли и сахара, стакан минеральной воды.

Обед: 200 г вареной говядины, помидор.

Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.





4 день





Завтрак: геркулесовая каша, чашка кофе.

Обед: два яблока, долька лимона.

Ужин: яблоко и апельсин.





5 день





Завтрак: тертая морковь, политая лимонным соком, обезжиренный йогурт, 150 г творога, минеральная вода.

Обед: печеный картофель, 2 яйца вкрутую, салат из помидоров и огурцов полить растительным маслом.

Ужин: 200 г вареного риса (можно чуть-чуть соевого соуса), чашка чая с лимоном.





6 день





Завтрак: геркулесовая каша.

Обед: геркулесовая каша.

Ужин: 200 г вареного риса.





7 день





Завтрак: чашка кофе.

Обед: бульон из овощей, яблоко, 150 г творога.

Ужин: кефир.





8 день





Завтрак: геркулесовая каша, стакан минеральной воды, бульон из овощей, 3 яблока, апельсин.

Обед: кефир.

Ужин: вареная рыба, 2 апельсина, чай.





9 день





Завтрак: кефир.

Обед: рыба, чай.

Ужин: 200 г вареной говядины, рис, 3 яблока.





10 день





Завтрак: кефир.

Обед: чай с медом.

Ужин: рис, апельсин, долька лимона

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