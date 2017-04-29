Шотландская диета

Как известно, основными источниками углеводов являются хлеб и сахар. Но если вы надумали худеть, следует забыть о пышном белом хлебе. Шотландская диета рассчитана на употребление хлеба темных сортов и черствого. Диетологи не рекомендуют гренки из свежего, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Они сделали заключение, что наиболее полезен хлеб, содержащий мелкие зернышки различных семян, а также перемолотые крупные зерна.





Словом, диета должна включать в себя определенное количество отрубей. Ведь в зерне, а также под его оболочкой содержится множество витаминов и минеральных веществ. Благодаря присутствию в рационе клетчатки улучшается работа кишечника, к тому же человек чувствует себя вполне сытым.





Шотландская диета, конечно же, не может обойти стороной овсяные хлопья. Их едят в виде каш.





Понедельник





Завтрак: тарелка каши из овсяных хлопьев (3 ст. л. хлопьев залейте 4 ст. л. воды и оставьте на ночь. Утром добавьте 4 ст. л. молока, тертое яблоко, немного свежих ягод, лимонный сок).

Обед: 150 г гречневой каши. Салат из свежей нашинкованной капусты. Чашка яблочного сока.

Ужин: 3 вареных картофелины, 2 свежих помидора. Ломтик черного хлеба.





Вторник





Завтрак: небольшая тарелка отрубей (1 ст. л. отрубей залейте 1 стаканом воды). 1 стакан апельсинового сока. Обед: небольшая тарелка пшенной каши. Салат из свежих овощей (капуста, зеленый болгарский перец, репчатый лук). I стакан минеральной воды.

Ужин: 200 г фруктового салата из нарезанных кубиками яблок, чернослива, груш и абрикосов. Чашка апельсинового сока.





Среда





Завтрак: тарелка овсяной каши (вместо тертого яблока добавьте ложку меда). Чашка нежирного молока.

Обед: 200 г отварной рыбы, 2 вареных картофелины. 1 грейпфрут.

Ужин: 150 г гречневой каши. Кусочек черного хлеба. Несколько листиков салата. 1 большое яблоко. 1 стакан яблочного сока.





Четверг





Завтрак: 1 яйцо всмятку. Небольшой кусочек хлеба с зернами. 1 стакан молока.

Обед: 250 г овощной запеканки из моркови, картофеля, капусты, репчатого лука. Стакан томатного сока.

Ужин: небольшая тарелка отрубей. Кусочек черного хлеба. 1 большое яблоко и половинка грейпфрута.





Пятница





Завтрак : тарелка овсяной каши (с добавлением тертого яблока, кусочков фруктов и толченых лесных орехов). 1 стакан яблочного сока.

Обед: 150 г гречневой каши. Небольшой ломтик черного хлеба, 150 г салата из свежих овощей. 1 стакан некрепкого чая.

Ужин: небольшой кусочек постной отбивной. Кусочек хлеба с тмином, 100 г мелко порезанных листиков салата с соком лимона. 1 стакан апельсинового сока.





Суббота





Завтрак: небольшая тарелка гречневой каши. Стакан молока.

Обед: 150 г картофеля-пюре. Небольшой кусочек черного хлеба. Несколько листиков салата.

Ужин: 200 г отварной рыбы. 150 г салата из сырых овощей (моркови, свеклы, капусты, болгарского перца), заправленных растительным маслом. Чашка виноградного сока.





Воскресенье





Завтрак: небольшая тарелка отрубей. Кусочек хлеба с зернышками тмина. 1 стакан виноградного сока.

Обед : 200 г вареной или тушеной капусты. Небольшой кусочек черного хлеба. 1 стакан яблочного сока.

Ужин: небольшая постная отбивная или котлета, 150 г салата из капусты, редьки, свеклы, зеленого болгарского перца, заправленного лимонным соком. Чашка виноградного или яблочного сока.





В течение дня можно между приемами пищи пить натуральный фруктовый сок. Если перед сном вы съедите яблоко или апельсин, это не принесет вреда. Шотландская диета отдает предпочтение крупнозернистым кашам, таким, как гречка, перловка. Фрукты, такие, как яблоки и груши, рекомендуется, есть, не очищая от кожуры

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