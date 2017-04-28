Что делать, если срочно понадобился адвокат

Спокойная жизнь действует умиротворяюще и, поскольку ни конфликтов, ни серьезных экстремальных ситуаций нет, человек начинает расслабляться. То же происходит и в том случае, если не приходиться решать разные юридические или правовые вопросы. В такое время все считают, что адвокат им не нужен.

Однако всегда может наступить момент, когда адвокат понадобиться. При этом не на следующей неделе и даже не завтра, а он нужен прямо сейчас. Возможно, вы совершили правонарушение и вас тормознули сотрудники ГИБДД, возможно, случилось что-то еще, более серьезное (например, собираются отнять бизнес). В этом случае лучше всего обращаться в Адвокатское объединение Бардук, Попроцкий и партнеры, где помогут в любой ситуации. Однако еще перед этим важно подстраховаться, ведь времени на поиск нужных телефонов в интернете может не быть вовсе.

А потому заранее пройдитесь по всем ресурсам, где предлагают неотложную адвокатскую помощь в любое время суток и независимо от дня (то есть — адвокат выедет даже в праздники). И запишите телефоны в мобильник. При этом не ограничивайтесь одним или двумя — соберите хотя бы 5 из разных компаний. Это спасет, когда времени останется всего несколько минут.

Запишитесь на консультации по тем номерам, которые вы отобрали. Постарайтесь завести знакомство с адвокатом, ведь на звонок знакомого человека отреагируют лучше, чем на экстренный вызов от неизвестного кого. К тому же в ряде случаев можно заключить абонентский договор — вы ежемесячно платите адвокату небольшую сумму, но он гарантирует, что по первому звонку прибудет в любую точку города.

Одновременно с этим важно запомнить — не все фирмы и частные лица согласны оказывать экстренную юридическую помощь. Но и эти телефоны вы должны запомнить наизусть. Не стоит забывать о человеческом факторе — ваш знакомый адвокат может не суметь прибыть на место происшествия по очень банальной причине — он серьезно травмирован, заболел или был вынужден на несколько дней покинуть город.