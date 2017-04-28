  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что делать, если срочно понадобился адвокат
    Опубликовано: 2017-04-28 20:45:45

    Спокойная жизнь действует умиротворяюще и, поскольку ни конфликтов, ни серьезных экстремальных ситуаций нет, человек начинает расслабляться. То же происходит и в том случае, если не приходиться решать разные юридические или правовые вопросы. В такое время все считают, что адвокат им не нужен.

    Однако всегда может наступить момент, когда адвокат понадобиться. При этом не на следующей неделе и даже не завтра, а он нужен прямо сейчас. Возможно, вы совершили правонарушение и вас тормознули сотрудники ГИБДД, возможно, случилось что-то еще, более серьезное (например, собираются отнять бизнес). В этом случае лучше всего обращаться в Адвокатское объединение Бардук, Попроцкий и партнеры, где помогут в любой ситуации. Однако еще перед этим важно подстраховаться, ведь времени на поиск нужных телефонов в интернете может не быть вовсе.

    А потому заранее пройдитесь по всем ресурсам, где предлагают неотложную адвокатскую помощь в любое время суток и независимо от дня (то есть — адвокат выедет даже в праздники). И запишите телефоны в мобильник. При этом не ограничивайтесь одним или двумя — соберите хотя бы 5 из разных компаний. Это спасет, когда времени останется всего несколько минут.

    Запишитесь на консультации по тем номерам, которые вы отобрали. Постарайтесь завести знакомство с адвокатом, ведь на звонок знакомого человека отреагируют лучше, чем на экстренный вызов от неизвестного кого. К тому же в ряде случаев можно заключить абонентский договор — вы ежемесячно платите адвокату небольшую сумму, но он гарантирует, что по первому звонку прибудет в любую точку города.

    Одновременно с этим важно запомнить — не все фирмы и частные лица согласны оказывать экстренную юридическую помощь. Но и эти телефоны вы должны запомнить наизусть. Не стоит забывать о человеческом факторе — ваш знакомый адвокат может не суметь прибыть на место происшествия по очень банальной причине — он серьезно травмирован, заболел или был вынужден на несколько дней покинуть город.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.