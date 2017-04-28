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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У детей c избыточным весом повышен риск возникновения заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-04-28 23:24:46

    У тучных детей даже в возрасте трех лет могут быть признаки, предвещающие заболевания сердечно-сосудистой системы, утверждают американские ученые.

    Специалисты изучили состояние здоровья 16 тыс. детей, страдающих избыточным весом. Оказалось, что наиболее полные дети имели маркеры, которые могут помочь предугадать риск возникновения заболеваний сердца в будущем.

    В целом у тучных детей в возрасте от трех до пяти лет увеличение уровня C-реактивного белка составило 40% от общего числа детей по сравнению с 17% у детей с весом в норме. Исследование было опубликовано в Pediatrics reported.

    Очень важно обнаружить признаки сердечно-сосудистых заболеваний как можно раньше, чтобы по возможности предупредить болезнь, считают ученые. Необходимо провести еще ряд исследований в этой области, чтобы увеличить возможность раннего выявления предвестников заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей, которые перерастают в смертельно опасные болезни в будущем, утверждают эксперты.

    medicinform.net

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