Низкое содержание углеводов в рационе питания может быть вредным для здоровья

Часто сторонники разнообразных диет сокращают употребление углеводов в своем рационе питания. Однако такой метод может поспособствовать в сбросе лишних килограммов, но в то же время негативно сказаться на уровне холестерина, считают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследование, проведенное учеными из Университета Колорадо в Денвере, показало, что люди, практикующие диету с низким содержанием углеводов, но относительно высоким содержанием жира, теряют столько же веса в течение шести недель, сколько и те, в чьем питании присутствует высокое содержание углеводов. Однако у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием углеводов, значительно увеличился уровень липопротеинов низкой плотности (ЛНП) или так называемого «плохого» холестерина. У другой же группы, потреблявшей много углеводов, их уровень, напротив, снизился. Высокий уровень ЛНП – фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он может вызвать «засорение» артерий, пояснили специалисты.

Низкоуглеводная диета становится все популярнее в последние годы, и ее сторонники утверждают, что она эффективна для снижения риска развития диабета и снижает уровень холестерина. На самом же деле вопрос о сравнительной эффективности низкоуглеводных и высокоуглеводных диет с этой точки зрения изучен слабо, уверяют исследователи.

Чтобы исследовать этот аспект влияния диеты в период активного похудения, ученые случайным образом назначили 32 взрослым пациентам, страдающих ожирением, низкоуглеводную диету, содержащую 20 или менее граммов углеводов в день, или же высокоуглеводную, где 55% калорий содержалось в углеводах, сроком на полтора месяца.

Оказалось, что пациенты из обеих групп сбросили около 6 килограммов. Но пациенты на низкоуглеводной диете демонстрировали увеличение содержания ЛНП в крови в среднем на 12 миллиграмм на децилитр, в абсолютных числах – от 109 мг/дл (оптимальным считается содержание менее 100 мг/дл). Те же, кому была прописана высокоуглеводная диета, показали уменьшение ЛНП в среднем на 7 мг/дл (в абсолютных числах - до 102 мг/дл). Низкоуглеводная диета также привела к увеличению уровня свободных жирных кислот, которые выделяются в кровь, когда организм расщепляет жировые отложения. Высокий уровень свободных жирных кислот затрудняет сохранение глюкозы в печени, а это, в свою очередь, поднимает уровень сахара в крови. Неизменно высокий уровень сахара – признак диабета.

По мнению экспертов, данные исследования позволяют предположить, что диета с высоким содержанием жира может вызывать неблагоприятные метаболические эффекты при активной потере веса. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

medicinform.net