Больные зубы повышают риск возникновения импотенции у мужчин

Заболевания полости рта у мужчин могут привести к возникновению импотенции, считают израильские ученые.

Специалисты изучили состояние здоровья 815 половозрелых мужчин. Оказалось, что в тех случаях, когда в ротовой полости наличествует воспаление корневой оболочки зубов и примыкающих к ней тканей, обычно являющееся следствием кариеса, эректильная дисфункция (импотенция) выявляется в форме от умеренной до тяжелой в 15,8% случаев. Напротив, если ротовая полость не поражена, дисфункция наблюдалась лишь в 2,1% случаев, сообщили ученые.

Однако, израильские врачи подчеркнули, что статистическая выборка крайне мала, и потребуется еще несколько раундов расширенных обследований, чтобы добиться хоть сколько-нибудь серьезных результатов. В ходе работы исследователи также определили наличие связи между заболеваниями полости рта, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

medicinform.net