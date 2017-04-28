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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Больные зубы повышают риск возникновения импотенции у мужчин
    Опубликовано: 2017-04-28 20:44:25

    Заболевания полости рта у мужчин могут привести к возникновению импотенции, считают израильские ученые.

    Специалисты изучили состояние здоровья 815 половозрелых мужчин. Оказалось, что в тех случаях, когда в ротовой полости наличествует воспаление корневой оболочки зубов и примыкающих к ней тканей, обычно являющееся следствием кариеса, эректильная дисфункция (импотенция) выявляется в форме от умеренной до тяжелой в 15,8% случаев. Напротив, если ротовая полость не поражена, дисфункция наблюдалась лишь в 2,1% случаев, сообщили ученые.

    Однако, израильские врачи подчеркнули, что статистическая выборка крайне мала, и потребуется еще несколько раундов расширенных обследований, чтобы добиться хоть сколько-нибудь серьезных результатов. В ходе работы исследователи также определили наличие связи между заболеваниями полости рта, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

    medicinform.net

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