Диеты способствуют снижению риска возникновения атеросклероза

Три вида диет: средиземноморская, с пониженным содержанием жиров и с низким уровнем углеводов одинаково эффективны в борьбе с «засоренными» артериями, считают израильские врачи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В исследовании приняли участие 140 человек с избыточным весом в возрасте от 40 до 65 лет. Все участники сидели на одном из видов диет (средиземноморской, с низким содержанием жиров или с низким содержанием углеводов) в течение двух лет. Целью научно-исследовательской работы было выяснить, может ли диета изменить старение артерий и предотвратить возникновение атеросклероза. Исследование было опубликовано в журнале Circulation.

Атеросклероз - одно из самых актуальных заболеваний современности. Оно стоит в первой четверке наиболее частых болезней и причин смерти. Суть болезни состоит в том, что крупные артерии закупориваются так называемыми атеросклеротическими бляшками, что препятствует нормальному кровоснабжению органов.

В течение двух лет испытуемые вели дневники, в которых описывали свой ежедневный рацион питания. В результате оказалось, что стенки артерии стали тоньше на 5% у всех участников эксперимента. Специалистов очень удивило, что все три диеты оказывают одинаково положительный эффект на здоровье артерий. Результаты исследования еще раз подчеркнули важность влияния питания на здоровье организма, подчеркнули исследователи.

Также мы сообщали ранее о результатах исследований американских ученых, которые обнаружили, что низкое содержание углеводов в рационе питания может быть вредным для здоровья.

medicinform.net