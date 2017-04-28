Полные женщины умнее худых

В ходе эксперимента американские ученые из калифорнийского университета обнаружили, что женщины с избыточным весом умнее, чем худые.

Исследователи изучили 16 тыс. женщин разной комплекции. Оказалось, что дамы, чьи формы мы чаще всего называем пышными, обладают лучшими умственными способностями, чем худые женщины. Например, представительницы слабого пола с не совсем идеальными формами показали наиболее высокие результаты в тестах на IQ.

Однако ученые пошли еще дальше в своих выводах. По их мнению, дети, рожденные от женщин с избыточным весом, как правило, становятся умнее и сообразительнее своих сверстников.

Кроме высоких результатов тестов, ученые в качестве доказательства своей теории используют кислоту Omega-3, которая содержится в жировых тканях организма: именно она помогает развивать интеллект. А у кого ее больше - у толстых или худых, понятно и без научных исследований, считают специалисты.

medicinform.net