У женщин, родивших двух детей, понижен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Риск развития болезней сердечно-сосудистой системы у женщины в среднем и старшем возрасте может быть напрямую связан с количеством рожденных ею детей, считают шведские исследователи из столичного Karolinska Institutet.

Ученые провели крупномасштабное исследование и достоверно установили, что женщины, родившие двух детей, находятся в группе наименьшего риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, женщины, рожавшие много раз, попадают в группу повышенного риска. Специалисты изучили взаимосвязь между количеством детей и риском развития болезней сердца у более чем 1,3 миллиона шведских женщин в возрасте 50 лет и старше.

Было установлено, что в группе наименьшего риска пребывали те женщины, которые родили двух детей. У женщин, которые вообще не имели детей, либо имели одного или трех детей, риск развития сердечных болезней после 50 лет был на 10% выше. Исследователи также установили, что у женщин, рожавших четырежды, такой риск был выше на 30%, а у тех, кто дал жизнь пяти детям и более, он составлял уже 60%.

Ученые продолжат изучение этого явления, так как на данный момент специалисты пока не могут объяснить подобную корреляцию.

medicinform.net