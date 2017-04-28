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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У женщин, родивших двух детей, понижен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
    Опубликовано: 2017-04-28 19:04:58

    Риск развития болезней сердечно-сосудистой системы у женщины в среднем и старшем возрасте может быть напрямую связан с количеством рожденных ею детей, считают шведские исследователи из столичного Karolinska Institutet.

    Ученые провели крупномасштабное исследование и достоверно установили, что женщины, родившие двух детей, находятся в группе наименьшего риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, женщины, рожавшие много раз, попадают в группу повышенного риска. Специалисты изучили взаимосвязь между количеством детей и риском развития болезней сердца у более чем 1,3 миллиона шведских женщин в возрасте 50 лет и старше.

    Было установлено, что в группе наименьшего риска пребывали те женщины, которые родили двух детей. У женщин, которые вообще не имели детей, либо имели одного или трех детей, риск развития сердечных болезней после 50 лет был на 10% выше. Исследователи также установили, что у женщин, рожавших четырежды, такой риск был выше на 30%, а у тех, кто дал жизнь пяти детям и более, он составлял уже 60%.

    Ученые продолжат изучение этого явления, так как на данный момент специалисты пока не могут объяснить подобную корреляцию.

    medicinform.net

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