  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Боли в спине ученые предлагают признать отдельным заболеванием
    Опубликовано: 2017-04-28 18:04:27

    Хроническая боль в спине должна быть признана отдельным заболеванием, считают эксперты.

    По мнению медиков и ученых, такое положение хронической боли привело бы к дополнительному финансированию и разработке методов борьбы с болезнью, что очень помогло бы пациентам. Только в Великобритании хроническими болями в спине страдают около 8 миллионов человек. Но только 2% из них обращаются к специалистам и четверть считают, что медики не знают, как справиться с этой проблемой.

    Такие боли, включая проблемы с позвоночником, являются второй причиной потери нормальной трудоспособности. Болевой эффект ограничивает человека в выборе себе работы. Многие не обращаются к медикам и употребляют сильные болеутоляющие препараты. По этой причине специалисты хотят отнести хронические боли в спине к отдельному заболеванию, чтобы пациенты понимали серьезность ситуации и обращались за помощью к медикам. Ведь существует несколько различных медицинских специальностей, представители которых занимаются проблемами спины. Например, мануальный терапевт, врач остеопат, массажист.

    Эксперты пришли к выводу, что необходимо финансирование со стороны правительства, а также разработка и изучение эффективных методик борьбы с данным заболеванием, пишет ВВС.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.