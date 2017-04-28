Боли в спине ученые предлагают признать отдельным заболеванием

Хроническая боль в спине должна быть признана отдельным заболеванием, считают эксперты.

По мнению медиков и ученых, такое положение хронической боли привело бы к дополнительному финансированию и разработке методов борьбы с болезнью, что очень помогло бы пациентам. Только в Великобритании хроническими болями в спине страдают около 8 миллионов человек. Но только 2% из них обращаются к специалистам и четверть считают, что медики не знают, как справиться с этой проблемой.

Такие боли, включая проблемы с позвоночником, являются второй причиной потери нормальной трудоспособности. Болевой эффект ограничивает человека в выборе себе работы. Многие не обращаются к медикам и употребляют сильные болеутоляющие препараты. По этой причине специалисты хотят отнести хронические боли в спине к отдельному заболеванию, чтобы пациенты понимали серьезность ситуации и обращались за помощью к медикам. Ведь существует несколько различных медицинских специальностей, представители которых занимаются проблемами спины. Например, мануальный терапевт, врач остеопат, массажист.

Эксперты пришли к выводу, что необходимо финансирование со стороны правительства, а также разработка и изучение эффективных методик борьбы с данным заболеванием, пишет ВВС.

medicinform.net