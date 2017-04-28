  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Снижение содержания соли в продуктах питания сократит количество сердечных приступов
    Опубликовано: 2017-04-28 17:44:13

    Сократив в пищевой индустрии содержание соли на 10%, можно предотвратить сотни тысяч сердечных приступов и сократить затраты правительства и системы здравоохранения США приблизительно на 32 млрд. долларов, считают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Высокое содержание соли в продуктах питания — основная причина возникновения высокого кровяного давления, утверждают специалисты. Американская система здравоохранения тратит ежегодно 73 млрд. долларов на борьбу с этим заболеванием.

    Правительства нескольких стран, включая США, ищут решения по снижению потребления соли населением, чтобы уменьшить количество сердечных приступов, которые приводят к колоссальным затратам систем здравоохранения. Даже небольшое снижение содержания соли в продуктах питания в масштабах страны даст существенные результаты для здоровья населения, считают исследователи.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.