Снижение содержания соли в продуктах питания сократит количество сердечных приступов

Сократив в пищевой индустрии содержание соли на 10%, можно предотвратить сотни тысяч сердечных приступов и сократить затраты правительства и системы здравоохранения США приблизительно на 32 млрд. долларов, считают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Высокое содержание соли в продуктах питания — основная причина возникновения высокого кровяного давления, утверждают специалисты. Американская система здравоохранения тратит ежегодно 73 млрд. долларов на борьбу с этим заболеванием.

Правительства нескольких стран, включая США, ищут решения по снижению потребления соли населением, чтобы уменьшить количество сердечных приступов, которые приводят к колоссальным затратам систем здравоохранения. Даже небольшое снижение содержания соли в продуктах питания в масштабах страны даст существенные результаты для здоровья населения, считают исследователи.

medicinform.net