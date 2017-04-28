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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стресс способен укреплять иммунную систему
    Опубликовано: 2017-04-28 17:24:25

    Считается, что стрессовое состояние угнетает иммунную систему организма. Однако американским исследователям удалось обнаружить, что в борьбе за свое место в социуме, получая при этом стресс, иммунитет не снижается, а даже укрепляется и способен успешно справиться с вирусом гриппа, сообщает Reuters.

    Исследователи из института медицинских исследований поведенческих реакций при университете американского штата Огайо провели эксперимент, в котором мыши подвергались стрессовой ситуации. В результате чего было установлено, что борьба за место в групповой иерархии повышала сопротивляемость организма вирусу гриппа в 10 раз.

    Ученые помещали в клетки по пять грызунов. В течение первых нескольких дней в каждой клетке устанавливался порядок подчинения, выстраивалась своя иерархия. На шестой день в клетку на два часа подсаживали заранее отобранную исключительно сильную и агрессивную мышь. Так продолжалось на протяжении последующих шести дней. Мышь сражалась по очереди с каждым из 5 обитателей клетки и каждый раз побеждала.

    Затем самых сильных мышей заражали вирусом гриппа и брали кровь и ткань на анализ, чтобы проверить уровень иммунитета животных. К удивлению исследователей, стресс, пережитый мышами, не только не снизил их иммунитет, но заметно повысил количество Т-лимфоцитов, отвечающих за работу иммунной системы.

    По мнению специалистов, отнюдь не всегда стресс подавляет иммунную систему. Некоторые стрессовые факторы, в действительности, подхлестывают ее, повышая защитные силы организма.

    medicinform.net

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