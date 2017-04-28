Эмболии артерий. Причины возникновения и лечение

Эмболия — это блокирование артерии, которое вызывается инородным телом, например, тромбом или пузырьком воздуха. Ткани и органы тела нуждаются в кислороде, который транспортируется по всему телу с кровью. Если кровоснабжение основных органов, таких как мозг, сердце или легкие будет нарушено, то орган потеряет часть или все свои функции.

Два из самых серьезных заболеваний, связанных с эмболией: инсульт — когда нарушено кровоснабжение к мозгу; легочная эмболия — когда инородное тело блокирует артерии, несущие кровь из сердца в легкие.

Симптомы эмболии

Симптомы эмболии зависят от места поражения.

Основными симптомами инсульта являются: опущение лица, слабость или онемение в одной руке, невнятная речь или неспособность говорить.

При легочной эмболии наблюдается острая или колющая боль в груди, которая начинается внезапно. Одышка, кашель, чувство слабости, головокружение или обморок также являются общими симптомами.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) иногда не вызывает никаких симптомов. Тем не менее иногда возникает: боль, отек, болезненность в ноге (обычно в икроножных мышцах), тяжелая боль в пораженной области, теплая и красная кожа в области тромба, особенно под коленом. Тромбоз глубоких вен может развиться в легочную эмболию при отрыве тромба.

Причины

Инородное тело — это любой объект или вещество, которого не должно быть в вашей крови. Инородные тела, которые вызывают эмболию называются эмболами.

Некоторые из распространенных причин эмболии описаны ниже.

Сгустки крови (тромбы). В крови содержатся естественные агенты свертывания крови, которые помогают предотвратить чрезмерное кровотечение, когда вы, например, порезались. Некоторые медицинские условия, такие как ожирение, болезни сердца, рак и беременность могут спровоцировать образование тромбов внутри вены, даже если нет кровотечения. Тромб может оторваться и путешествовать по кровотоку, прежде чем застревает и начинает блокировать приток крови к органу или конечности. Тромбоз глубоких вен (ТГВ), образование тромба в глубоких венах ног, является одной из главных причин легочной эмболий.

Жир. Перелом длинной трубчатой кости, например, бедренной, может привести к тому, что жировые частицы из кости попадают в кровь. Частицы жира также иногда могут развиваться после тяжелых ожогов или как осложнение при костной хирургии.

Воздух. Эмболия может также возникнуть, если пузырьки воздуха или других газов проникают в кровь. Воздушная эмболия представляют собой особый интерес для аквалангистов. Если водолаз всплывает на поверхность слишком быстро, изменение давления могут вызвать попадание пузырьков азота в кровеносный сосуд. Эта блокада может привести к кессонной болезни.

Холестерин. У людей с тяжелыми формами атеросклероза (сужение артерий, вызванное накоплением холестерина) мелкие кусочки холестерина иногда могут отрываться со стороны кровеносных сосудов, что приводит к эмболии.

Околоплодные воды. В редких случаях, амниотическая жидкость, которая окружает и защищает ребенка внутри утробы, может просачиваться в кровеносные сосуды матери во время родов, вызывая закупорку. Это может привести к проблемам дыхания, падению артериального давления и потере сознания.

Факторы риска

Риск эмболии возрастает, если Вы:

страдаете от избыточного веса или ожирения (индекс массы тела (ИМТ) 30 или более),

беременны,

в возрасте 60 лет и старше,

курите,

имеете болезни сердца,

неподвижны в течение длительного периода времени.

Лечение эмболии

Лечение будет зависеть от того, что стало причиной засора и размера пораженного сосуда.

Хирургическая процедура под названием эмболэктомия иногда проводиться для удаления посторонних предметов. В ходе операции хирург делает разрез пораженной артерии так, чтобы инородное тело, вызывающее закупорку, могло быть высосано в процессе процедуры.

Специальные препараты используются для растворения эмбола (тромболизис), вызванного сгустками крови.

Антикоагулянты, такие как варфарин, гепарин и аспирин в низких дозах могут помочь сделать кровь менее липкой и прекратить дальнейшее образование тромбов.

Эмболия, вызванная пузырьками воздуха, как правило, лечится в барокамере. Давление воздуха внутри камеры превышает нормальное давление воздуха снаружи, что помогает уменьшить размер пузырьков воздуха внутри тела.

Предотвращение эмболии

Не всегда можно предотвратить закупорку сосудов, но есть вещи, которые Вы можете сделать, чтобы значительно снизить риск. Например:

ешьте здоровую пищу с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, в том числе из цельного зерна, много фруктов и овощей,

ограничьте количество соли в своем рационе не более 6 г (0.2 мл или 1 чайная ложка) в день,

похудейте если у вас избыточный вес или ожирение, используя сочетание регулярных физических упражнений и контроля калорий,

бросьте курить, если вы курите,

выполняйте физические упражнения не менее трех раз в неделю.

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