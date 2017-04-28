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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • PrimeBroker открыл новые возможности для инвестиционного трейдинга
    Опубликовано: 2017-04-28 13:49:49

    Компании, которым удается не только запустить инвестиционный продукт, а еще и ответить на главный вопрос инвесторов - "Как получить максимальную доходность при минимальных рисках " - завоевывают не просто популярность, они становятся законодателями инвестиционной среды на рынке Форекс, оставляя след в истории. Так случилось и с новым продуктом компании Prime Broker.

    Для того, чтобы понять, в чем инновационная суть разработки компании Prime Broker, необходимо рассмотреть особенности других инвестпродуктов, которые предлагали участникам рынка Форекс компании до Prime Broker.

    Один из продуктов - ПАММ-инвестирование сразу позволило решить массу проблем. Инвестор точно знал, на что он может рассчитывать. Брокер предоставлял специальную платформу, гарантировал сохранность средств и защиту от «произвола» управляющих трейдеров.

    Со временем оказалось, что и ПАММ-счета не избавлены от существенных недостатков. Так, даже профессиональный трейдер совершает ошибки и создает риски потери капитала для своих клиентов.

    Следующая эволюционная ступень – появление социального трейдинга и автокопирования форекс.

    Специалисты компании Prime Broker тщательно изучали все достижения и проблемы, возникающие в сфере инвестиций на Форексе. В результате смогли предложить на порядок более качественный продукт – счета доверительного управления – СДУ.

    Что бы до появления СДУ не предлагали компании инвесторам, везде появлялась одна и та же проблема: как только управляющий трейдер начинает плохо торговать - теряются деньги.

    Счета доверительного управления, предложенные компанией Prime Broker, позволяют:

    1. Выгодно инвестировать даже в тех управляющих трейдеров, которые в данный момент находятся в просадке;

    2. Постоянно контролировать состояние СДУ и быстро выводить средства;

    3. Получать двойную прибыль от торговли и котировок доли в СДУ.

    Фактически инвестор в СДУ компании Prime Broker находится в тех же условиях, что и торговец на фондовой бирже, который получает дивиденды и разницу по курсу бумаг при продаже. Вот как работают счета доверительного управления:

    - Трейдер пополняет депозит крупной суммой;

    - Инвесторы предоставляют свой капитал, получая долю в СДУ:

    - управляющий трейдер зарабатывает одновременно и для себя, и для своих клиентов, которые получают прибыль;

    - Если СДУ приносит стабильную прибыль, растет стоимость каждой доли. Ее инвестор может продать дороже, чем купил, получив прибыль еще раз;

    - Если у трейдера случается просадка и на счету фиксируется убыток, доли СДУ дешевеют. Их можно купить по цене ниже номинала, подождать пока управляющий снова выйдет в прибыль, получить дивиденды и продать доли по высокому курсу.

    Как поясняют в компании Prime Broker, выход на пике прибыльности СДУ и вход на минимумах позволит инвесторам получать такую прибыль, о которой они даже и мечтать не могли ни на каких ПАММ-инвестированиях или в системе социального трейдинга.

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