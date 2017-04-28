Объемы жилищного строительства в Украине продолжили рост Опубликовано: За январь-март 2017 года в Украине выполнено строительных работ по возведению жилья на сумму 4,6 млрд грн. Индекс строительной продукции (жилые здания) за январь-март на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.

При этом общий объем работ по возведению зданий составил 8,17 млрд грн, из них 4,6 млрд грн пришлись на возведение жилых зданий, а 3,5 млрд грн - нежилых.

Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 по сравнению с январем-мартом 2016 составил 119,4%, то есть на 19,4% больше.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. Петро Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

