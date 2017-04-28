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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США передадут Украине средства военной радиосвязи на $21 миллион
    Опубликовано: 2017-04-28 17:00:40

    Министерство обороны США передаст сотрудникам Государственной пограничной службы Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Торжественное вручение средств военной радиосвязи состоится 28 апреля на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации в Киеве.

    Отмечается, что приборы радиосвязи поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи «Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины».

    Инф. for-ua.com

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