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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • United Airlines выплатит компенсацию снятому с рейса доктору
    Опубликовано: 2017-04-28 16:30:22

    Сумма выплаты не разглашается.
    Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с врачом Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов. Авиакомпания подтвердила информацию о заключении соглашения, однако не раскрыла сумму компенсации.
    Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании из-за овербукинга (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда Дао отказался покинуть самолет, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из лайнера, нанеся ему травмы.
    Тысячи людей в соцсетях выразили сочувствие Дао и осудили действие перевозчика. United Airlines после этого и ряда других инцидентов объявила об изменении своей политики.
    После этого капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов.

    Инф. korrespondent.net

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