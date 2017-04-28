United Airlines выплатит компенсацию снятому с рейса доктору Опубликовано: Сумма выплаты не разглашается.

Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с врачом Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов. Авиакомпания подтвердила информацию о заключении соглашения, однако не раскрыла сумму компенсации.

Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании из-за овербукинга (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда Дао отказался покинуть самолет, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из лайнера, нанеся ему травмы.

Тысячи людей в соцсетях выразили сочувствие Дао и осудили действие перевозчика. United Airlines после этого и ряда других инцидентов объявила об изменении своей политики.

После этого капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

