В Венеции хотят ограничить число туристов Опубликовано: Итальянский город более не выдерживает огромного наплыва гостей.



Власти Венеции решили установить специальные устройства для подсчета туристов, которые ежедневно приезжают в город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости.



Соответствующее постановление 27 апреля приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции.



В случае, если данное решение будет одобрено правительством Италии и ЮНЕСКО, в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, появятся автоматические счетчики. Таким образом власти города хотят получать данные о приезжих и котролировать их численность.



Кроме того, мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал начать международную информационную кампанию, чтобы разъяснить туристам специфику ситуации, сложившейся в городе, который более не выдерживает огромного наплыва гостей.



Отмечается, что в марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек − ред.).



Городские власти планируют также заранее обнародовать конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих, открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу, увеличить число сотрудников правоохранительных органов.



Ранее сообщалось, что в Венеции запустили подъемник, обеспечивающий доступ людям на колясках к гондолам. Таким образом город стал более дружелюбным для людей с ограниченными возможностями. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

