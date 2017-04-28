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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Венеции хотят ограничить число туристов
    Опубликовано: 2017-04-28 16:00:17

    Итальянский город более не выдерживает огромного наплыва гостей.
     
    Власти Венеции решили установить специальные устройства для подсчета туристов, которые ежедневно приезжают в город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости.
     
    Соответствующее постановление 27 апреля приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции.
     
    В случае, если данное решение будет одобрено правительством Италии и ЮНЕСКО, в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, появятся автоматические счетчики. Таким образом власти города хотят получать данные о приезжих и котролировать их численность.
     
    Кроме того, мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал начать международную информационную кампанию, чтобы разъяснить туристам специфику ситуации, сложившейся в городе, который более не выдерживает огромного наплыва гостей.
     
    Отмечается, что в марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек − ред.).
     
    Городские власти планируют также заранее обнародовать конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих, открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу, увеличить число сотрудников правоохранительных органов.
     
    Ранее сообщалось, что в Венеции запустили подъемник, обеспечивающий доступ людям на колясках к гондолам. Таким образом город стал более дружелюбным для людей с ограниченными возможностями.

    Инф. korrespondent.net

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