Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги військової прокуратури Центрального регіону України та зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України аванс 2,9 млн грн, який внесений для будівництва радіотелевізійної передавальної станції у місті Ніжин Чернігівської області.
У 2013 році між Концерном та товариством укладено договір підряду щодо будівництва вказаної станції за яким здійснено авансування на закупівлю та поставку необхідних матеріалів і обладнання для будівництва телекомунікаційної споруди.
Однак, товариство у визначений строк не здійснило будівельні роботи та кошти не повернуло.
Через невиконання умов договору, у березні 2017 року, військовою прокуратурою подано позов до товариства про стягнення авансового внеску, який 26.04.2017 задоволено у повному обсязі.
Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України
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Військовою прокуратурою Центрального регіону України вжито заходів представницького характеру щодо захисту інтересів державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України
Опубликовано: 2017-04-28 08:49:42
Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги військової прокуратури Центрального регіону України та зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України аванс 2,9 млн грн, який внесений для будівництва радіотелевізійної передавальної станції у місті Ніжин Чернігівської області.
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