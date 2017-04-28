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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Військовою прокуратурою Центрального регіону України вжито заходів представницького характеру щодо захисту інтересів державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України
    Опубликовано: 2017-04-28 08:49:42

    Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги військової прокуратури Центрального регіону України та зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України аванс 2,9 млн грн, який внесений для будівництва радіотелевізійної передавальної станції у місті Ніжин Чернігівської області.
    У 2013 році між Концерном та товариством укладено договір підряду щодо будівництва вказаної станції за яким здійснено авансування на закупівлю та поставку необхідних матеріалів і обладнання для будівництва телекомунікаційної споруди.
    Однак, товариство у визначений строк не здійснило будівельні роботи та кошти не повернуло.
    Через невиконання умов договору, у березні 2017 року, військовою прокуратурою подано позов до товариства про стягнення авансового внеску, який 26.04.2017 задоволено у повному обсязі.
     
    Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України

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