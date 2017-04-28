СМИ: Украина - мировой лидер в равноправном распределении доходов

Британское издание The Guardian дало Украине первое место в рейтинге стран по равноправному распределению доходов.

Авторитетное британское издание The Guardian определило Украину как лидера среди стран мира по равноправному распределению доходов среди населения.

Для анализа проблемы финансового неравенства в 140 странах мира исследователи использовали два показателя степени расслоения общества - индекс Джини и коэффициент Пальмы.

Индекс Джини, являющийся наиболее используемым показателем неравенства, учитывает распределение доходов или богатства в стране, где 0 означает полное равенство, а 100 - всеобщее неравенство. На основе его и последних данных Всемирного банка исследователи составили рейтинг, согласно которому самыми неравноправными странами с точки зрения распределения доходов являются ЮАР, Намибия и Гаити, а самыми равноправными - Украина, Словения и Норвегия.

Страны-лидеры и антилидеры согласно индексу Джини (источник - theguardian.com)

Альтернативной индексу Джини является коэффициент Пальмы, который рассчитывается на основе соотношения средних доходов 10% самого богатого и 40% самого бедного населения, фокусируясь таким образом на растущем разрыве между богатыми и бедными. Проанализировав этот показатель в рамках Индекса человеческого развития ООН, исследователи определили ту же тройку лидеров среди самых равноправных стран в распределении доходов - Украина, Норвегия и Словения.

Страны-лидеры и антилидеры согласно коэффициенту Пальмы (источник - theguardian.com)

Однако, отмечает издание, существуют и смешанные рейтинги, которые оценивают уровень удовлетворенности жизнью, не ориентируясь только на доходы, богатство и потребление. В частности, речь идет о Всемирном докладе о счастье, который основывается на показателях реального ВВП на душу населения, социальной поддержки, ожидаемой продолжительности здоровой жизни, ощущении гражданами свободы делать жизненно важный выбор, щедрости и отношении к коррупции. В докладе за 2017 год Украина заняла 132-е место среди 155 стран мира, став "самой несчастной" в Европе.

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24 апреля сообщалось, что валовый национальный доход Украины в 2016 году составил 2,36 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ