Чем могут быть чреваты самые простые болезни десен Опубликовано: В нашем организме все взаимосвязано - это факт, который издавна известен ученым. Порой сложно объяснить, как одно явление может воздействовать на возникновение, изменение или прекращение другого. Это в точности как известный постулат теории Хаоса – “взмах крыла бабочки на одном конце света вызывает ураган в другой части света”. Так, и в человеческом теле – сложно даже представить себе, что может спровоцировать появление или усугубление самых серьезных болезней в нашем теле. К примеру, состояние наших десен?



Удивительно, но любое, даже самое простое и банальное воспаление десен может быть чревато самыми серьезными осложнениями. В частности, существенно возрастает риск возникновения инфарктов и инсультов. На западе, если страхуя свою жизнь, Вы должны указывать – как часто Вы пользуетесь услугами стоматолога, и каково состояние Ваших зубов. Казалось бы, формальность, однако судя по всему, она может несколько изменить сумму выплачиваемых страховых взносов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Немалую опасность представляют такие заболевания, как гингивит и для беременных женщин – согласно ряду исследований наличие подобного воспаления чревато существенным увеличением риска преждевременных родов – по самым приблизительным оценкам он возрастает на 20%, что является весьма существенным показателем. Также научно доказано, что заболевания десен могут существенно ухудшить состояние людей, больных диабетом. Тут ученые пошли от обратного – они нашли статистическую взаимосвязь, согласно которой, когда люди улучшают состояние своих десен, то им становится значительно легче контролировать диабет.



По поводу тех процессов, из которых складывается взаимосвязь между болезнями десен и указанными, а, возможно, и многими другими заболеваниями, ученые пока только лишь строят догадки. По поводу болезней сердечнососудистой системы официальная точка зрения заключается в том, что у людей, страдающих от воспалений десен в крови, очень высок уровень “плохих” липопротеинов, которые приводят к закупорке артерий и образованию тромбов. Однако и эта теория не лишена белых пятен – а именно непонятно, как именно болезни десен столь сильно повышают уровень этих самых липопротеинов. Так или иначе, вывод ясен: хочешь быть здоров – регулярно чисти зубы и посещай стоматолога.

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