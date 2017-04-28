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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рецепторы на стволовых клетках препятствуют клеточному старению
    Опубликовано: 2017-04-28 15:24:51

    Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (МСК) – важный источник клеток для использования в клеточной терапии, тканевой инженерии и регенеративной медицине, а также для изучения развития, гомеостаза и восстановления костной ткани. Однако мало что известно об онтологии их развития и идентичности in vivo.

    Канадские ученые из монреальского McGill University предположили, что, поскольку FGF играют ключевые роли в развитии костной ткани и рецепторы к ним регулируются в зависимости от фазы развития, МСК должны экспрессировать рецепторы к FGF, отражающие их происхождение и потенциал.

    Было показано, что FGF-рецепторы 1 и 2 экспрессируются редкими мезенхимальными предшественниками в предположительных нишах МСК in vivo, в том числе в перихондриуме, периостеуме и в трабекулярном костном мозге. Клетки с FGF-рецепторами-1 часто выглядели как перициты. Эти клетки демонстрировали характерный для МСК фенотип in vitro, когда размножались в присутствии FGF-2, что говорит о том, что «стволовость» МСК сохраняется благодаря подавлению клеточного старения через сигнальный путь PI3K/AKT-MDM2 и стимуляции пролиферации.

    Таким образом, результаты исследования показали, что FGF-рецепторы вовлечены в процесс самовозобновления МСК. В целом, FGF-рецепторы-1 и 2 являются регулируемыми развитием маркерами МСК как in vivo, так и in vitro и играют важную роль в сохранении их характеристик стволовых клеток.
    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, это исследование проливает свет на биологию стволовых клеток и может дать дополнительные возможности направленного воздействия на их характеристики.

    news.gradusnik.ru

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