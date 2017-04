Рецепторы на стволовых клетках препятствуют клеточному старению Опубликовано: Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (МСК) – важный источник клеток для использования в клеточной терапии, тканевой инженерии и регенеративной медицине, а также для изучения развития, гомеостаза и восстановления костной ткани. Однако мало что известно об онтологии их развития и идентичности in vivo.



Канадские ученые из монреальского McGill University предположили, что, поскольку FGF играют ключевые роли в развитии костной ткани и рецепторы к ним регулируются в зависимости от фазы развития, МСК должны экспрессировать рецепторы к FGF, отражающие их происхождение и потенциал. Было показано, что FGF-рецепторы 1 и 2 экспрессируются редкими мезенхимальными предшественниками в предположительных нишах МСК in vivo, в том числе в перихондриуме, периостеуме и в трабекулярном костном мозге. Клетки с FGF-рецепторами-1 часто выглядели как перициты. Эти клетки демонстрировали характерный для МСК фенотип in vitro, когда размножались в присутствии FGF-2, что говорит о том, что «стволовость» МСК сохраняется благодаря подавлению клеточного старения через сигнальный путь PI3K/AKT-MDM2 и стимуляции пролиферации. Таким образом, результаты исследования показали, что FGF-рецепторы вовлечены в процесс самовозобновления МСК. В целом, FGF-рецепторы-1 и 2 являются регулируемыми развитием маркерами МСК как in vivo, так и in vitro и играют важную роль в сохранении их характеристик стволовых клеток.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, это исследование проливает свет на биологию стволовых клеток и может дать дополнительные возможности направленного воздействия на их характеристики.