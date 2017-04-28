Курение ускоряет наступление менопаузы Опубликовано: Женщины, которые курят, могут войти в менопаузу приблизительно на год раньше, чем некурящие, согласно результатам нового мета-анализа.



Автор исследования доктор Володимир Дворник (Volodymyr Dvornyk) (University of Hong Kong) сказал, что женщины «должны знать об этом эффекте и возможных последствиях для здоровья» курения, в дополнение к другим известным рискам.



Объединенные данные шести исследований, включивших примерно 6 000 женщин в США, Польше, Турции и Иране показали, что некурящие женщины достигали менопаузы между возрастом 46 и 51, в среднем, в зависимости от популяции исследования. Во всех исследованиях, кроме двух, курильщицы были моложе - между 43 и 50 лет.



Доктор Дворник и его коллеги также проанализировали пять других исследований, которые использовали возраст cut-off 50 или 51 год, чтобы стратифицировать женщин в группы «ранней» и «поздней» менопаузы. Среди более чем 43 000 женщин, вошедших в анализ, курящие участницы имели на 43 % выше вероятность ранней менопаузы, по сравнению с некурящими.



«Наши результаты дают новые доказательства, что курение связано с раним возрастом менопаузы», - пишут авторы в отчете, опубликованном в онлайновом выпуске «Menopause» от 19 сентября.



«Все согласны, что более ранняя менопауза, вероятно, будет связана с увеличением числа и более высоким риском постменопаузальных проблем со здоровьем, таких как остеопороз, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, ожирение, болезнь Альцгеймера, и другие», - сказал доктор Дворник.



В целом, ранняя менопауза, как также думают, немного повышает риск смерти женщины в последующие годы, добавил доктор Дворник.

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