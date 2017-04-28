Немецкие ученые обнаружили ранее неизвестную функцию тромбоцитов Опубликовано: Немецкие ученые обнаружили ранее неизвестную функцию тромбоцитов, сообщает New Scientist. Оказалось, что помимо формирования кровяных сгустков эти тельца принимают активное участие в работе иммунной системы.



Сотрудники Мюнхенского университета пронаблюдали, как организм мышей реагирует на наличие в крови возбудителя листериоза – бактерии Listeria monocytogenes. Оказалось, что сразу после попадания в кровоток микроорганизм оказывается "облепленным" тромбоцитами, которые затем транспортируют его в селезенку.



В этом органе они "передают" возбудителя дендритным клеткам, формирующим полноценный иммунный ответ.



Изучение биохимии этого процесса показало, что за адгезию тромбоцитов к бактерии отвечают их рецепторы GPIb, которые взаимодействуют с компонентом системы комплемента – белком С3, прикрепляющемся к микробу.



Когда исследователи ввели листерий генноинженерным мышам, лишенным гена C3, тромбоциты не реагировали на вторжение, а атаку на бактерии проводили другие иммунные клетки – макрофаги. Однако такой иммунный ответ не привел к формированию приобретенного иммунитета к листериозу, поскольку за этот процесс ответственны дендритные клетки.



По мнению исследователя Дирка Буша (Dirk Busch), обнаруженное свойство тромбоцитов в перспективе можно будет использовать для усиления действия вакцин.



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