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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Немецкие ученые обнаружили ранее неизвестную функцию тромбоцитов
    Опубликовано: 2017-04-28 13:04:57

    Немецкие ученые обнаружили ранее неизвестную функцию тромбоцитов, сообщает New Scientist. Оказалось, что помимо формирования кровяных сгустков эти тельца принимают активное участие в работе иммунной системы.

    Сотрудники Мюнхенского университета пронаблюдали, как организм мышей реагирует на наличие в крови возбудителя листериоза – бактерии Listeria monocytogenes. Оказалось, что сразу после попадания в кровоток микроорганизм оказывается "облепленным" тромбоцитами, которые затем транспортируют его в селезенку.

    В этом органе они "передают" возбудителя дендритным клеткам, формирующим полноценный иммунный ответ.

    Изучение биохимии этого процесса показало, что за адгезию тромбоцитов к бактерии отвечают их рецепторы GPIb, которые взаимодействуют с компонентом системы комплемента – белком С3, прикрепляющемся к микробу.

    Когда исследователи ввели листерий генноинженерным мышам, лишенным гена C3, тромбоциты не реагировали на вторжение, а атаку на бактерии проводили другие иммунные клетки – макрофаги. Однако такой иммунный ответ не привел к формированию приобретенного иммунитета к листериозу, поскольку за этот процесс ответственны дендритные клетки.

    По мнению исследователя Дирка Буша (Dirk Busch), обнаруженное свойство тромбоцитов в перспективе можно будет использовать для усиления действия вакцин.

    news.gradusnik.ru

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