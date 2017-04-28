Пробиотики могут компенсировать вредное воздействие антибиотиков Опубликовано: Американский колледж гастроэнтерологии недавно опубликовал данные, согласно которым пробиотики могут оказаться весьма эффективными при лечении некоторых видов диареи, в частности тех ее разновидностей, которые развиваются как результат длительного приема антибиотиков. Были проанализированы результаты 22 различных исследований, в ходе которых врачи наблюдали за состоянием 3096 пациентов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В результате было установлено, что пробиотики могут применяться как для лечения, так и для профилактики диареи, развивающейся в ходе длительного периода приема антибиотиков. Примерно аналогичные результаты были получены исследователями из Гарвардской медицинской школы после проведения 28 рандомизированных контролируемых исследований с участием 3338 пациентов.



Применение антибиотиков уже давно ассоциируется с краткосрочными проблемами со здоровьем, такими как в частности диарея, сыпи и боли в животе. Подсчитано, что от 5% до 39% всех пациентов диареей получили ее вследствие приема антибиотики, в качестве осложнения, причем риск многократно возрастает в возрастной группе после 65 лет. Антибиотики широкого спектра имеют больший риск, чем антибиотики узкого спектра, однако прием обеих категорий способен вызвать диарею, риск развития которой сохраняется на относительно высоком уровне в течение нескольких недель после окончания курса приема медикаментов. По мнению исследователей – параллельно употребляя пробиотики человек может снизить риски по меньшей мере на 60%. В большинстве случаев пациенты из контрольных групп употребляли пробиотики в течение периода от 5 дней до трех недель.



Согласно официальному определению ВОЗ пробиотики – это апатогенные для человека бактерии, обладающие антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных бактерий и обеспечивающие восстановление нормальной микрофлоры. Пробиотики могут существовать в двух видах – сухом и жидком, причем наиболее эффективным, по мнению ученых, является употребление пробиотиков именно второй категории, поскольку в данном случае они начинают действовать немедленно после попадания в организм и воздействует одновременно на слизистую оболочку и кожу.



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