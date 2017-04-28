Корреляция между количеством потребляемой воды и уровнем сахара в крови Опубликовано: Люди, которые пьют менее пол-литра (примерно два стакана) воды в день, более склонны к развитию диабета (аномально высокий уровень сахара в крови). К такому выводу пришли ученые из французского Национального научно-исследовательского института (INSERM), передает Reuters.



По словам специалистов, если уровень сахара в крови превышает норму, но не дотягивает до диабета, то речь идет о развитии преддиабета, который в будущем может перерасти в диабет. Младший научный сотрудник института Лиз Банкир заявила, что результаты исследования демонстрируют корреляцию между количеством потребляемой воды и уровнем сахара в крови, но не доказывают четкой причинно-следственной связи.



Специалисты полагают, что определенную роль в повышении показателя сахара играет гормон вазопрессин, известный как антидиуретический гормон (АДГ), регулирующий водный обмен. При обезвоживании его уровень повышается, в результате чего почки задерживают воду. Данная работа показала, что повышенный уровень вазопрессина может также увеличивать содержание сахара в крови. Л.Банкир объясняет это тем, что рецепторы этого гормона есть и в печени.



В исследовании ученых приняли участие 3615 французов в возрасте от 30 до 65 лет с нормальным уровнем сахара в крови. 19% добровольцев сообщили, что выпивали менее пол-литра воды в день. В течение следующих 9 лет у 565 участников был выявлен аномально высокий уровень сахара в крови, а у 202 человек был диагностирован диабет 2-го типа. Проанализировав результаты работы, специалисты выяснили, что те, кто пьет более пол-литра воды в день, на 28% меньше подвержены риску развития диабета.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

