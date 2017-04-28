Фруктово-салатная диета

Главная составная часть диеты - фрукты и салаты. Не употребляйте в пищу хлеб, картофель, макароны и другую крахмалосодержащую пищу. Пейте только воду, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Пейте только воду. Сколько есть - подскажет ваш аппетит. Продолжительность диеты до 2 недель.

Примерное меню на день:

Завтрак. Апельсин, или апельсиново-лимонный сок, или грейпфрут. Сахар не добавляйте.

Обед. Салат из свежих овощей, которые есть в данное время года. Приправа должна быть из оливкового масла и лимонного сока, но не уксуса. Десерт: изюм, чернослив, инжир или финики.



Ужин. Салат из сырых овощей или овощи, сваренные в собственном соку, например шпинат, капуста, морковь, репа, цветная капуста. Немного орехов или сладких фруктов - яблок, груш, слив, вишен

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