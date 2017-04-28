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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как провести молочный день
    Опубликовано: 2017-04-28 16:24:38

    Меню для молочного дня крайне простое и не требует для приготовления затрат времени и сил. Перед любой едой следует выпивать 200 мл стакан газированной воды.

    Завтрак: 1 сливочный йогурт 2-3%-ой жирности


     

    1 печёное яблоко - 100 г - 50 ккал. (можно вместо яблока - банан, абрикос, дыня, некислая груша).


     

    Чай с мёдом (50г)


     

    Обед: Каша манная - 100 г


     

    Нежирный творог - 200 г


     

    Молоко магазинное бутылочное


     

    Мороженое молочное


     

    Ужин: Отварное яйцо - 1 шт.


     

    Бутерброд-батон - 50 г


     

    Салат (огурцы, помидоры) - 100 г


     

    Оладьи творожные - 100 г


     

    Ряженка магазинная


     

    Поздний ужин: Фрукты (яблоко, банан, абрикос, дыня, некислая груша) - 100-150 г


     

    1 йогурт несладкий - 100 г

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