Как провести молочный день Опубликовано: Меню для молочного дня крайне простое и не требует для приготовления затрат времени и сил. Перед любой едой следует выпивать 200 мл стакан газированной воды.

Завтрак: 1 сливочный йогурт 2-3%-ой жирности

1 печёное яблоко - 100 г - 50 ккал. (можно вместо яблока - банан, абрикос, дыня, некислая груша).

Чай с мёдом (50г)

Обед: Каша манная - 100 г

Нежирный творог - 200 г

Молоко магазинное бутылочное

Мороженое молочное

Ужин: Отварное яйцо - 1 шт.

Бутерброд-батон - 50 г

Салат (огурцы, помидоры) - 100 г

Оладьи творожные - 100 г

Ряженка магазинная

Поздний ужин: Фрукты (яблоко, банан, абрикос, дыня, некислая груша) - 100-150 г

1 йогурт несладкий - 100 г health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

