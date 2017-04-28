Меню для молочного дня крайне простое и не требует для приготовления затрат времени и сил. Перед любой едой следует выпивать 200 мл стакан газированной воды.
Завтрак: 1 сливочный йогурт 2-3%-ой жирности
1 печёное яблоко - 100 г - 50 ккал. (можно вместо яблока - банан, абрикос, дыня, некислая груша).
Чай с мёдом (50г)
Обед: Каша манная - 100 г
Нежирный творог - 200 г
Молоко магазинное бутылочное
Мороженое молочное
Ужин: Отварное яйцо - 1 шт.
Бутерброд-батон - 50 г
Салат (огурцы, помидоры) - 100 г
Оладьи творожные - 100 г
Ряженка магазинная
Поздний ужин: Фрукты (яблоко, банан, абрикос, дыня, некислая груша) - 100-150 г
1 йогурт несладкий - 100 г