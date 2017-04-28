Диета из 14 полезных продуктов

Залог красоты и долголетия - в регулярном употреблении самых полезных продуктов. Каждый из них рекомендуется есть небольшими порциями если не ежедневно, то хотя бы 4 раза в неделю, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Черника. Чемпион по наличию антиоксидантов. По силе омолаживающего воздействия черника намного превзошла другие фрукты, ягоды и овощи, чьи антиоксидантные свойства тоже тщательно изучались. Съедая ежедневно 1/2 стакана черники или 2 стаканчика черничного йогурта, можно за 2-3 месяца сбросить лишний вес и помолодеть на 5 лет. Кроме того, в чернике обнаружены оксикумарины - вещества, понижающие свертываемость крови, - следовательно, можно предупредить образование тромбозов и развитие инсульта и инфаркта.



Фасоль. Является низкокалорийным источником белков, поэтому постоянное ее употребление позволяет регулировать вес и следить за уровнем сахара в крови. Блюда из фасоли полезны при диабете, гастрите, болезнях сердца и почек. Содержит живые биокультуры, кальций, витамины В2 и В12, калий, магний, цинк. Именно этот набор полезных веществ и делает натуральный йогурт одним из самых полезных продуктов. Его употребление влияет на улучшение пищеварения, нормализацию обмена веществ и подавление жизнедеятельности вредных бактерий.



Овсянка. По утрам - самый надежный способ держать под контролем уровень холестерина в крови. Клетчатка, которой богата овсянка, очищает сосуды, улучшает кровоток в области малого таза. Важно и то, что овсяная каша помогает справиться с лишним жиром.



Апельсины. Содержат витамины, сахар, лимонную кислоту, способствуют очищению крови, тонизируют весь организм, наделяют его жизненной силой и энергией. Апельсины полезны при анемии, или малокровии, слабости и вялости, а недавно выяснилось, что сок свежих апельсинов способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови. По мнению доктора Пратта, апельсины содержат целый набор самых полезных веществ, обладающих омолаживающим действием.



Семга. Даже одного кусочка семги, съеденного раз в неделю, будет достаточно для профилактики целого ряда заболеваний. Питательные элементы, содержащиеся в семге, улучшают функционирование головного мозга и поднимают настроение, а также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, содержащиеся в семге жирные кислоты Омега-3 помогут согнать ваш лишний жирок, а еще они отвечают за уровень лептина - гормона, регулирующего скорость обмена веществ.



Тыква. Чемпион среди овощей по содержанию железа. В тыкве помимо витаминов С, РР, О, Е, Р и группы В имеет также редкий витамин Т, ускоряющий обменные процессы в организме. Богата тыква и провитамином А (бета-каротином), который способствует укреплению иммунитета, замедляет процессы старения и позволяет коже оставаться молодой. Тыква обладает диуретическими и антипаразитарными свойствами, улучшает работу кишечника, способствует снижению веса.



Индейка. Продукт, имеющий низкое содержание жиров и богатый белками посылает в мозг аминокислоту тирозин которая способствует ускорению реакции, улучшению энергообмена в мозге. Доказано, что мясо индейки укрепляет иммунитет.



Брокколи. В ней имеется сульфорафан - вещество, поражающее вредные бактерии. Хлорофилл, входящий в состав капусты, благотворно влияет на состав крови, а сформировавшаяся, но не видная глазу пыльца в головках брокколи обладает лечебными свойствами. Брокколи выделяется среди овощей более высоким содержанием витамина II, уступая только спарже. Наконец, эта капуста считается одним из лучших антисклеротических средств.



Помидоры. Ликопен, которым богаты томаты, является очень сильным натуральным антиоксидантом, в частности, он заметно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также способен помочь мужчинам избежать заболеваний простаты. В кожице помидоров содержится кверцетин, который действует как естественный антибиотик. Еще одно приятное и очень полезное свойство томатов - низкая калорийность, а входящий в их состав хром способствует более быстрому насыщению и предупреждает острые приступы голода.



Чай. Всеми любимый напиток не только обладает приятным вкусом, но и содержит множество полезных веществ: витамины, эфирные масла, танин, кофеин, теобромин. А главное - в чае нет калорий. Ежедневное питье чая снижает риск заболеваний сердца. В черном и зеленом чае присутствуют антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращают процессы старения и возникновение опухолей.



Соя. Это уникальный продукт. Считается самым значительным природным резервуаром и источником полноценных белков, кроме того, содержит фосфатиды и лецитин - вещества, идущие на строительство, ремонт и питание нервных тканей. Содержащиеся в сое вещества снижают уровень сахара в крови, выводят из организма холестерин.



Шпинат. По химическому составу хлорофилл шпината близок к гемоглобину крови. К тому же растение отличается высоким содержанием железа. Шпинат -лучшее средство для профилактики катаракты и возрастных изменений сетчатки. Содержащиеся в нем микроэлементы помогают бороться с головной болью, желудочно-кишечными заболеваниями и авитаминозом.



Грецкие орехи. Повышают иммунитет, очищают кровь, насыщают организм витаминами и микроэлементами. По содержанию белков орехи превосходят все зерновые культуры. Ежедневное употребление орехов тонизирует центральную нервную систему, снижает головные боли, укрепляет сердечную мышцу. Поэтому доктор Пратт считает употребление грецких орехов самым простым способом избежать возникновения сердечных заболеваний

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