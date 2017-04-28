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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета богатая клетчаткой
    Опубликовано: 2017-04-28 14:24:44

    Диета богатая клетчаткой, прославилась в восьмидесятых годах, когда она буквально завоевала Британию штурмом.
    Два основных правила богатой клетчаткой диеты: сократить количество потребляемых калорий и увеличить ежедневное потребление пищи, богатой клетчаткой.

    Существует множество низкокалорийных продуктов, в которых много клетчатки, так что худеющим есть из чего выбрать. Обычно эти продукты прекрасно наполняют желудок, заглушая чувство голода. Клетчатка содержится в крупах, фруктах и овощах, причем малое количество такой пищи легко наполняет желудок, отчего похудение идет быстрее. Богатая клетчаткой пища ускоряет выделение шлаковых продуктов из кишечника, тем самым предотвращая запоры и целый ряд желудочно-кишечных заболеваний. Клетчатка еще и потому вызывает потерю веса, что она, в отличие от остальных продуктов, не переваривается полностью. Говорят, что в этом случае организм усваивает меньше калорий, что заставляет его обращаться в поисках энергии к собственным запасам жира.

    Типичное меню на сутки

    Завтрак: Тарелка сухого завтрака с маленьким бананом и полужирным молоком.

    Ленч: Суп из овощей с горохом и ржаным рогаликом. Если вам хочется чего-нибудь сладкого, то курага к вашим услугам: она очень богата клетчаткой и сладкая.

    Обед: Отбивная из ягненка с молодым картофелем, фасолью в масле и помидорами.

    Ужин Нет.

    Плюсы

    Пища с высоким содержанием клетчатки очищает организм и предотвращает запоры, ускоряя процесс удаления шлаков.

    Диета отличается от прочих тем, что входящие в нее продукты очень объемны и наполняют желудок, отчего исчезает чувство голода.

    Диета удобная, гибкая и недорогая

    Минусы

    Большое количество клетчатки может вызвать у непривычных к ней людей повышенное газообразование.

    Если вы будете есть клетчатку в виде отрубей или необрушенных круп, то уменьшается способность тела усваивать полезные минералы и витамины, принятые незадолго до еды или вскоре после нее. В этом отношении хлеб из муки грубого помола лучше всего, он не оказывает такого влияния.

    Вопрос не просто в том, чтобы есть богатые клетчаткой продукты. Некоторые из них, как, например, орехи, курага и авокадо, еще и очень калорийны, хотя действительно содержат много клетчатки. Так что, если хотите потерять вес, придется считать и калории

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