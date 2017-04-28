Двадцатидневная диета Опубликовано: Строго запрещено диетой следующее: пить вино, пиво, лимонад, есть сахар, конфеты, печенье, белый хлеб, картофель, макаронные изделия.

1-2 Голодные дни.

За весь день 1-2 литра молока или кефира, один стакан томатного сока, 2 куска черного хлеба.



3-4 Белковые дни.

8-9 часов: кофе с молоком, половина чайной ложки сливочного масла с кусочком черного хлеба, половина чайной ложки меда.

12-13 часов: один стакан бульона (мясного или рыбного), 100 гр отварного мяса или рыбы, один кусок черного хлеба.

16-17 часов: один стакан молока или чая с половинкой чайной ложки меда.

19 часов: 100 гр отварного мяса или 2 яйца и 50 гр сыра и один стакан кефира.



5-6 Овощные дни.

8 часов: 2 яблока или 2 апельсина.

12 часов: овощной суп и винегрет без картошки.

16-17 часов: 2 яблока или 2 апельсина.

19 часов: овощной салат из капусты, свеклы и моркови, 1 кусок черного хлеба, 1 стакан чая с половинкой чайной ложки меда.



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