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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Двадцатидневная диета
    Опубликовано: 2017-04-28 14:04:37

    Строго запрещено диетой следующее: пить вино, пиво, лимонад, есть сахар, конфеты, печенье, белый хлеб, картофель, макаронные изделия.
    1-2 Голодные дни.
    За весь день 1-2 литра молока или кефира, один стакан томатного сока, 2 куска черного хлеба.

    3-4 Белковые дни.
    8-9 часов: кофе с молоком, половина чайной ложки сливочного масла с кусочком черного хлеба, половина чайной ложки меда.
    12-13 часов: один стакан бульона (мясного или рыбного), 100 гр отварного мяса или рыбы, один кусок черного хлеба.
    16-17 часов: один стакан молока или чая с половинкой чайной ложки меда.
    19 часов: 100 гр отварного мяса или 2 яйца и 50 гр сыра и один стакан кефира.

    5-6 Овощные дни.
    8 часов: 2 яблока или 2 апельсина.
    12 часов: овощной суп и винегрет без картошки.
    16-17 часов: 2 яблока или 2 апельсина.
    19 часов: овощной салат из капусты, свеклы и моркови, 1 кусок черного хлеба, 1 стакан чая с половинкой чайной ложки меда.

    Соблюдать диету 20 дней

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