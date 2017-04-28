Способы быстрого похудения

Чтобы подстегнуть свой обмен веществ, попробуйте 12 способов быстрее сжигать жир.



1. Не забудьте позавтракать. Включите свой обмен веществ пораньше с помощью утреннего приема пищи.





2. Нагружайте мышцы на прогулке. Для того чтобы сжигать три дополнительные калории в минуту, возьмите две полукилограммовые гантели и качайте бицепсы во время ходьбы.





3. Заведите собаку. Это дешевле, чем нанимать личного тренера. Когда ваш Дружок захочет гулять, с ним не поспоришь. Активная 15-минутная прогулка сжигает 60 килокалорий.





4. Ешьте чаще. Если вы едите часто, но понемногу, это не так способствует полноте, как два-три обильных приема пищи, при условии, что вы будете тщательно соблюдать общую дневную норму потребления калорий. Дополнительное преимущество: это поможет вам поддерживать постоянный уровень энергии в течение дня.





5. Сократите потребление жиров. Перерабатывая жир, ваш организм сжигает меньше калорий, чем при переработке углеводов.





6. Сплетничайте стоя. Если вы болтаете по телефону стоя, вы расходуете несколько дополнительных калорий в минуту.





7. Выходите из-за стола. Ищите способы подстегнуть свой обмен веществ в течение рабочего дня. Сходите в туалет на другой этаж. Прогуляйтесь в обед, вместо того чтобы есть в офисе. Подойдите к столу коллеги, вместо того чтобы звонить по телефону.





8. Танцуйте. Движения под музыку - любую музыку, заставляющую вас танцевать, - сжигают практически такое же количество калорий, как и большинство физических упражнений.





9. Займитесь дачным спортом. Если вы не считаете садоводство полноправным видом спорта, еще не поздно передумать. Всего за 40 минут копания, прополки, рыхления и прочих подобных действий вы сожжете 200 килокалорий.





10. Порвите все рецепты голодания. Организм реагирует на угрозу значительного недостатка калорий путем замедления обмена веществ для экономии топлива.





11. Не разваливайтесь в кресле, а сидите прямо. Вы сможете сжигать примерно на пять процентов больше калорий, если будете читать или смотреть телевизор сидя прямо, а не полулежа.





12. У вас выдалось пять минут свободного времени? Отжимайтесь от стула. Встаньте в полуметре от устойчивого стула и положите руки на его спинку на ширине плеч. Медленно опускайте грудь к рукам, а затем отжимайтесь. (Не забудьте предварительно убедиться в том, что стул из-под вас не выскользнет

health.sumy.ua