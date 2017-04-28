Очковая диета

Для тех, кто готов продержаться пару недель, советуем очковую диету, которая напоминает таблицу калорийности. То есть она тоже требует постоянных подсчетов, но принципы куда проще. Каждому продукту присваивается определенное количество очков.



Ваше дело – складывать целые числа и стремиться к тому, чтобы вечером сумма не превысила 40 очков.





Можете сами убедиться в том, что именно такая диета отлично подходит для представителей сильного пола: она была придумана европейскими диетологами специально для военнослужащих, которые после отпуска сильно прибавили в весе.





Итак, вам разрешено набрать 40 "пищевых очков" в день, при этом ассортимент продуктов вы выбираете по своему желанию. На сколько же очков тянут допустимые продукты?





Отварное яйцо, 100 г отварного мяса, рыбы, птицы, грибов, морепродуктов – 1 очко.



300 г любых овощей (свежих или тушеных), 100 г отварной или тушеной фасоли, бобов, любой суп (порция – 250 мл), ломтик сыра, стакан молока, 200 г творога – 5 очков.



Обычный ломтик хлеба, одно печенье, один любой фрукт среднего размера, 100 г гарнира (картофель, макароны, каша), бокал вина, сока, коктейля – 10 очков.



Конфета, 100 г торта, два квадратика горького шоколада, две столовые ложки любого варенья, джема, меда, две чайные ложки рафинированного сахара, столовая ложка сливочного масла, майонеза или растительного масла – 20 очков.



В день следует выпивать полтора – два литра минеральной воды, без газа или в крайнем случае слабогазированную.





Преимущество данной диеты налицо: ешь-пей все, что захочешь, только считай очки.





Вес теряется очень быстро, можно сбросить до 7- 8 кг за две недели: придерживаться очковой диеты дольше врачи не советуют.







И еще: старайтесь проводить ее не чаще двух раз в год.





После успешного похудения, не каждый может удержать новый вес. Читайте о том, как можно как удержать свой новый вес

health.sumy.ua